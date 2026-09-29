Duy Xuyên chủ động ứng phó các tình huống thiên tai

Kiểm tra công tác ứng phó với thiên tai.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng Công an và Quân sự xã vận hành thử hệ thống ca nô, thuyền máy cứu hộ và các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Các cán bộ, chiến sĩ đồng thời thực hành thao tác kỹ thuật, quy trình xử lý sự cố và kỹ năng cứu hộ trên mặt nước.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy xã Duy Xuyên đánh giá các lực lượng cơ bản làm chủ phương tiện, thiết bị và có khả năng cơ động, vận hành khi có yêu cầu. Các phương tiện, máy móc được kiểm tra, bảo đảm điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Hoạt động nhằm chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, gồm chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ; kịp thời phát hiện, khắc phục những vấn đề về phương tiện, thiết bị trước mùa mưa bão, góp phần nâng cao khả năng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai.