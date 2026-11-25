Khàn tiếng thường bị xem là biểu hiện thông thường khi cảm lạnh hoặc nóng trong người. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài không khỏi, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng bệnh nguy hiểm.

Theo số liệu của Trung tâm Thống kê Ung thư Hong Kong (Trung Quốc) thuộc Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hong Kong, mỗi năm địa phương ghi nhận khoảng 200 ca ung thư thanh quản mới, trong đó hơn 90% là nam giới.

Polyp dây thanh là tổn thương lành tính khá phổ biến. Tuy nhiên, nếu không được theo dõi, điều trị phù hợp, kết hợp với các yếu tố kích thích như hút thuốc, uống rượu và lạm dụng giọng nói trong thời gian dài, người bệnh có thể đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hơn.

Theo HK01, giới chuyên môn cảnh báo nhiều bệnh nhân bỏ qua các triệu chứng ban đầu, dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị. Trường hợp dưới đây là một ví dụ.

Theo Health News Network, người đàn ông họ Trương, 43 tuổi, sống tại Vũ Hán, làm nghề kinh doanh bán hàng nên thường xuyên phải nói chuyện với khách hàng. Công việc khiến ông phải sử dụng giọng nói liên tục trong thời gian dài.

Ảnh minh họa.

Hơn 1 năm trước, người này được chẩn đoán mắc polyp dây thanh quản nhưng phớt lờ, không chú ý điều trị. Thậm chí, ông vẫn duy trì thói quen hút thuốc và uống rượu thường xuyên.

Một thời gian sau, giọng nói ông Trương đột nhiên trở nên khàn nghiêm trọng. Khi đến khoa Tai Mũi Họng kiểm tra, ông bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư thanh quản.

May mắn, bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm đến giữa. Các bác sĩ phẫu thuật cắt một phần thanh quản để loại bỏ khối u, đồng thời bảo tồn một phần cơ quan này và chức năng phát âm cho bệnh nhân.

Ung thư thanh quản là loại ung thư xuất phát từ bất cứ thành phần nào của thanh quản. Đây là bệnh lý khối u ác tính xuất phát chủ yếu từ lớp biểu mô trong lòng thanh quản, thường gặp là ung thư dây thanh. Đây là loại ung thư đứng hàng thứ 2 trong các ung thư đường hô hấp sau ung thư phổi, với tỉ lệ mắc ở nam giới nhiều hơn nữ giới. Dù vậy, ung thư thanh quản nếu được phát hiện và điều trị kịp thời ở giai đoạn sớm có thể khỏi với tỉ lệ trên 80%.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư thanh quản

Tuỳ theo vị trí của ung thư khác nhau mà các biểu hiện của ung thư thanh quản cũng khác nhau, kể cả thời gian xuất hiện. Trong đó các dấu hiệu như: Khàn tiếng là biểu hiện có sớm, luôn có. Khàn tiếng kéo dài, tăng dần có thể mất tiếng, không đáp ứng với điều trị nội khoa. Nuốt vướng, nuốt nghẹn, khó thở khi u to, giai đoạn muộn. Hạch cổ thường xuất hiện ở giai đoạn muộn.

Ảnh minh họa.

Nếu khối u lan vào hạ họng sẽ có thêm các triệu chứng của ung thư hạ họng và được gọi là ung thư thanh quản - hạ họng. Khi đó bệnh nhân sẽ có biểu hiện nuốt khó, nuốt đau, đau tai phản xạ. Một số biểu hiện nhiều người dễ dàng nhận ra đó là xuất hiện hạch cổ, hơi thở hôi, thể trạng gầy sút. Do vậy cần cần cảnh giác khi các dấu hiệu này xuất hiện ở người lớn tuổi, nghiện thuốc lá-rượu, không đáp ứng với các điều trị thông thường.

Cách phòng bệnh ung thư thanh quản

Để phòng bệnh ung thư thanh quản, mọi người nên áp dụng các biện pháp sau đây:

-Không sử dụng thuốc lá và hạn chế uống rượu

Để phòng chống ung thư thanh quản, các chuyên gia khuyến cáo: nên ngừng sử dụng thuốc lá và tránh tiếp xúc với khói thuốc. Sử dụng rượu là một yếu tố nguy cơ của ung thư thanh quản. Đặc biệt là rượu có khả năng làm tăng đáng kể hiệu quả gây ung thư trong khói thuốc lá, do đó, cần đặc biệt tránh sự kết hợp của việc uống rượu và hút thuốc để có thể ngăn ngừa ung thư thanh quản hiệu quả.

-Giữ vệ sinh răng miệng

Vệ sinh răng miệng tốt không chỉ giúp bạn có một hàm răng khỏe mạnh mà còn giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư vùng đầu cổ. Đây là một trong những cách phòng bệnh ung thư thanh quản đơn giản mà hiệu quả.

-Chế độ ăn uống khoa học

Hạn chế ăn các thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhanh, đồ muối ( rau, củ, quả muối). Tích cực ăn các thực phẩm tươi, chế độ ăn nhiều rau xanh, thực phẩm giàu vitamin.

-Khám sức khỏe định kỳ

Việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe là rất quan trọng, nhất là với những người trong độ tuổi 40 – 50. Nếu có dấu hiệu khàn tiếng kéo dài quá 2 tuần và không có chuyển biến dù đã dùng những thuốc kháng viêm thông thường thì cần đi khám để tìm ra nguyên nhân cũng như cách điều trị phù hợp.

Đối với những bệnh nhân bị u nhú thanh quản, bạch sản thanh quản, phải khám bệnh định kỳ để phát hiện sớm những trường hợp bệnh có thể chuyển thành ung thư.