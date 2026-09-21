Duy trì trật tự, an toàn giao thông tại đặc khu Phú Quốc

Cán bộ cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn của tài xế lái ô tô trên đường Trần Hưng Đạo, đặc khu Phú Quốc.

Xử lý nghiêm vi phạm

Theo báo cáo của Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, từ ngày 1/1 đến 15/8, đơn vị tổ chức 1.017 ca tuần tra, kiểm soát, với 2.728 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua kiểm soát phương tiện, lực lượng chức năng lập biên bản 2.476 trường hợp vi phạm; trong đó có 545 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 218 trường hợp vi phạm tốc độ, 569 trường hợp không đội nón bảo hiểm, còn lại là chở quá tải, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và nhiều trường hợp vi phạm khác.

Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.658 trường hợp hơn 7,7 tỷ đồng, phạt cảnh cáo 4 trường hợp; tước giấy phép lái xe có thời hạn 55 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 554 trường hợp, tước phù hiệu 20 trường hợp, tước giấy chứng nhận kiểm định 16 trường hợp. Ngoài ra, qua khai thác hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng còn phát hiện 317 trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, với tổng số tiền phạt ước tính hơn 5,25 tỷ đồng.

Thượng úy Ngô Hoàng Hảo, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc, cho biết đơn vị duy trì thường xuyên lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các nhóm hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện khi trong người có nồng độ cồn, vi phạm tốc độ và các vi phạm liên quan đến vận chuyển hành khách. Trong những đợt cao điểm lễ, Tết, lực lượng được tăng cường, tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ. Hiện trạm tổ chức tuần tra 24/24 giờ, chia 5 ca, mỗi ca từ 7 - 8 cán bộ, chiến sĩ gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và công an đặc khu…

Theo Trung tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đơn vị kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là hành vi chở du khách có vi phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp vi phạm để bảo đảm an toàn, mang lại sự hài lòng cho du khách khi đến đặc khu Phú Quốc.

Nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, các đơn vị liên quan trên địa bàn cũng chủ động phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Là một trong những đầu mối đón lượng lớn du khách đến đảo ngọc, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng để bảo đảm giao thông tại khu vực cảng thông suốt, an toàn, văn minh.

Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra nồng độ cồn tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Hưng Đạo, đặc khu Phú Quốc.

Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết đơn vị xác định bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong khu vực cảng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Cảng phối hợp chặt chẽ với Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc và Công an đặc khu Phú Quốc tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn tài xế, người dân đến khu vực cảng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là khi lượng du khách và phương tiện tăng cao vào các dịp cao điểm. Anh Phạm Thanh Pháp, tài xế xe dịch vụ của một công ty du lịch, ngụ đặc khu Phú Quốc, cho biết anh luôn tuân thủ luật giao thông trong quá trình chở khách, chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để các tài xế chấp hành nghiêm. “Là người cầm lái, tôi luôn đặt sự an toàn của hành khách lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi”, anh Pháp nói.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách và chủ phương tiện tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tai nạn giao thông. Mỗi người chấp hành đúng quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, mỗi tài xế đặt sự an toàn của hành khách lên hàng đầu sẽ góp phần xây dựng hình ảnh đảo ngọc Phú Quốc ngày càng an toàn, văn minh, thân thiện.