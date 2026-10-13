Duy trì tốc độ khai thác tối đa 120km/h trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Cục Đường bộ vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trong thời gian khai thác dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Phan Thiết - Dầu Giây.

Quy định tốc độ và khoảng cách giữa các xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: TL.

Tốc độ tối đa trên cả hai làn xe đều là 120km/h. Làn trong, tức làn số 1 sát dải phân cách giữa, có tốc độ tối thiểu 80km/h; làn ngoài, tức làn số 2 cạnh làn dừng xe khẩn cấp, có tốc độ tối thiểu 60km/h.

Việc quy định tốc độ tối thiểu theo từng làn nhằm duy trì điều kiện lưu thông phù hợp với phương án phân làn trên tuyến.

Người điều khiển phương tiện cần chú ý các biển báo, chấp hành giới hạn tốc độ và lựa chọn làn đường phù hợp khi tham gia giao thông.

Tại các đoạn chuyển tiếp, nơi phương tiện tách khỏi làn số 2 để đi vào đường nhánh của nút giao, phương án yêu cầu bố trí biển báo tốc độ để giảm tốc phù hợp với tốc độ trên đường nhánh.

Ngoài quy định về tốc độ, Cục Đường bộ cũng đưa ra phương án tổ chức giao thông quy định cụ thể khoảng cách an toàn giữa các xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo tốc độ lưu thông.

Phương tiện chạy trên 100km/h đến 120km/h phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 100m. Khi tốc độ trên 80km/h đến 100km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m; tốc độ trên 60 km/h đến 80km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m. Trường hợp lưu hành ở tốc độ 60km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m.

Lái xe phải chủ động duy trì khoảng cách phù hợp, tránh bám sát xe phía trước, nhất là khi lưu thông ở tốc độ cao hoặc khi điều kiện thời tiết, tầm nhìn và mặt đường không thuận lợi.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ IV có trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án, theo dõi và đánh giá tình hình giao thông để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh báo hiệu đường bộ và phương án tổ chức giao thông khi cần thiết.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nghiên cứu, theo dõi và lấy ý kiến Cục Cảnh sát giao thông để điều chỉnh tốc độ trên đường cao tốc và trong nút giao.