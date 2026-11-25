Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2026, nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn đã góp phần quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch Thái Nguyên. Nổi bật là Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026, chương trình khai mạc mùa du lịch với chủ đề “Hồ trên núi – Trà trong mây” cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương.

Đại biểu dự Hội nghị.

Cả năm, Thái Nguyên ước đón gần 8,44 triệu lượt khách, tăng 15,6% so với năm 2025; trong đó, khách quốc tế ước đạt 408 nghìn lượt, tăng 48,9%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 12.023 tỷ đồng, tăng 61,5%.

Cùng với các hoạt động quảng bá, sản phẩm và dịch vụ du lịch từng bước được bổ sung. Phố đi bộ tại 4 phường Vạn Xuân, Bắc Kạn, Phan Đình Phùng và Sông Công đã đi vào hoạt động. Tỉnh cũng xây dựng danh mục 60 dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Đáng chú ý, sau 6 chuyến tàu di sản được tổ chức gắn với Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, từ ngày 14-11, tuyến tàu du lịch đã được đưa vào khai thác định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Đại biểu phát biểu ý kiến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp phát huy hiệu quả tuyến tàu, như: Phối hợp với TP. Hà Nội quảng bá, thu hút khách; kết nối doanh nghiệp xây dựng tour đường sắt; khuyến khích các điểm tham quan, cơ sở dịch vụ áp dụng chính sách ưu đãi đối với hành khách đi tàu. Hoạt động văn hóa, giới thiệu trà và sản phẩm OCOP trên tàu cũng cần được làm phong phú, kết hợp với các chương trình tham quan, học tập và về nguồn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch theo hướng bền vững, thực chất; trong đó xây dựng sản phẩm chất lượng cao gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ là yếu tố cốt lõi.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đề cương chiến lược phát triển du lịch tỉnh với tầm nhìn xa; xác định rõ định hướng phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực. Trong đó, chú trọng xây dựng câu chuyện lịch sử, văn hóa cho các sản phẩm đặc trưng, phát triển các trải nghiệm văn hóa và hoàn thiện tour du lịch chuyên đề. Xây dựng khung lịch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao định kỳ, gắn với thế mạnh của từng địa phương; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để đề xuất xây dựng Bảo tàng Trà Quốc tế trên cơ sở Bảo tàng Trà Tân Cương.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn trong khai thác tuyến tàu du lịch, kết nối nguồn khách, xây dựng chính sách giá phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết tour, tuyến, đào tạo nhân lực và phát triển kinh tế đêm, qua đó nâng cao khả năng thu hút và giữ chân du khách.