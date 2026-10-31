Duy trì nhân sự tinh nhuệ, làm ba ca liên tục đưa dự án Cảng hàng không Quảng Trị về đích

Liên quan đến tình hình thi công dự án Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị, đại diện Tập đoàn Cienco4 cho biết, sau hơn 2 năm thi công, đến nay, phần việc do đơn vị đảm nhiệm đã cơ bản hoàn thành các hạng mục cốt lõi của khu bay.

Sau hơn 2 năm thi công, Tập đoàn Cienco4 đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng tại dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Trong đó, gói thầu XL02: Xây dựng sân đỗ máy bay, Dự án thành phần 2 - Xây dựng CHK Quảng Trị đã hoàn thành trước tết Âm lịch năm 2025, đáp ứng tiến độ đặt ra.

Gói thầu XL03: Thi công xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước khu bay, đường giao thông nội bộ và đường vành đai, Dự án thành phần 2 - Xây dựng CHK Quảng Trị có giá trị hơn 800 tỷ đồng, sản lượng lũy kế thực hiện tính đến ngày 22/10/2026 đạt gần 779 tỷ đồng, tương đương trên 92% giá trị hợp đồng.

"Để đạt được kết quả này, Cienco4 luôn duy trì thường trực tại công trường 135 nhân sự tinh nhuệ cùng hàng trăm trang thiết bị hiện đại.

Đặc biệt, chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong tại Việt Nam làm chủ công nghệ và sở hữu máy cắt khe tạo nhám tự động PC1504, giúp mặt đường bê tông đạt độ bám, chống trơn trượt tối ưu theo tiêu chuẩn an toàn bay nghiêm ngặt nhất hiện nay", đại diện Cienco4 thông tin.

Tập đoàn Cienco4 đang rốt ráo hoàn thiện các hạng mục còn lại tại dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án CHK Quảng Trị được xây dựng trên địa bàn xã Gio Linh và Cửa Việt với quy mô hơn 316ha, tổng mức đầu tư trên 5.800 tỷ đồng.

Quy hoạch sân bay đã được điều chỉnh lên cấp 4E vào tháng 7/2026, cho phép tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, hiện đại như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350. Công suất thiết kế đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ trở thành một mắt xích, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý và mở rộng khả năng tiếp cận vùng đất giàu truyền thống với chiều sâu văn hóa và lịch sử đặc biệt của dân tộc. Không chỉ có ý nghĩa về du lịch, sân bay Quảng Trị còn gắn với vị trí địa kinh tế chiến lược của Quảng Trị.

Nhận thức được tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Cienco4 với bề dày kinh nghiệm thi công nhiều dự án sân bay trong cả nước đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, làm việc ba ca liên tục không quản ngày đêm, khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, khí hậu cực đoan, giá cả vật liệu tăng cao… góp phần hoàn thành theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.