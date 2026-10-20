Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Thí sinh dự thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Thanh Tùng/TTXVN

Mong ngóng phương án thi

Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh đầu cấp đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, việc tuyển sinh lớp 10 có thể thực hiện theo 3 phương thức: xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai. Trong đó, với phương thức thi tuyển, dự kiến chỉ còn 2 môn Toán và Ngữ văn, thay vì 3 môn như quy định hiện hành. Đây mới là nội dung dự thảo, thông tin chính thức vẫn cần được công bố để học sinh và gia đình có căn cứ chuẩn bị phù hợp. Điều này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội.

Tâm lý mong chờ đã xuất hiện ở nhiều gia đình có con học lớp 9. Bên cạnh hai môn Toán và Ngữ văn, nhiều gia đình cho con đi học thêm cả tiếng Anh và môn Khoa học tự nhiên với lịch học dày đặc, gây tốn kém về tài chính và mệt mỏi về sức khỏe.

Chị Trần Thu Trang (phường Nghĩa Đô) cho biết, từ lớp 7, con gái chị đã đi học thêm Toán, Ngữ văn và tiếng Anh mỗi tuần 1 buổi. Đến lớp 9, chị quyết định cho con học thêm cả môn Khoa học tự nhiên vì không biết môn thứ ba nào sẽ được chọn để thi.

“Trước thông tin của dự thảo chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ văn, gia đình tôi lại loay hoay tính toán để con giảm bớt môn học và bố mẹ cũng không mệt mỏi vì phải chia nhau đưa đón con. Mong sao thông tin chính thức sớm được công bố để gia đình và bản thân con xác định được trọng tâm trong việc ôn tập”.

Đối với học sinh lớp 9, dù vẫn học đầy đủ các môn theo chương trình, việc ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn được các em ưu tiên. Tuy nhiên, khi phương án tuyển sinh năm học 2027-2028 chưa được công bố, không ít học sinh còn băn khoăn trong việc phân bổ thời gian và xây dựng kế hoạch ôn tập.

Em Ngô Hoàng Hải, học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Ngạc (phường Đông Ngạc) chia sẻ: "Kỳ thi năm 2026 thi 3 môn nhưng năm 2027 có thể chỉ còn 2 môn nên em khá băn khoăn và có phần hơi lo lắng. Em chưa biết nên phân bổ thời gian ôn tập cho từng môn thi như thế nào cho hiệu quả. Nếu thông tin tuyển sinh được công bố sớm thì chúng em dễ sắp xếp việc học và ôn tập hơn".

Em Nguyễn Bảo Linh, học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô) cho biết, trước mắt em tập trung ôn tập nhiều hơn hai môn Toán và Ngữ văn. Tuy nhiên, do phương án tuyển sinh chưa được công bố chính thức, em vẫn phải duy trì việc học các môn khác trong chương trình, đồng thời cân nhắc cách phân bổ thời gian ôn tập sao cho phù hợp. Nếu kỳ thi chính thức gồm 3 môn, em sẽ điều chỉnh kế hoạch học tập để bảo đảm việc ôn luyện các môn thi được hiệu quả.

Duy trì học tập toàn diện

Thực tế, dù tuyển sinh lớp 10 được tổ chức theo hình thức xét tuyển hay thi tuyển, thi 2 hay 3 môn thì học sinh vẫn cần học đầy đủ các môn trong chương trình. Vì vậy, điều phụ huynh và học sinh quan tâm là thời điểm thông tin chính thức được công bố để học sinh sắp xếp việc ôn tập phù hợp, tránh tình trạng phải thay đổi thời gian biểu của bản thân khi đã bước vào giai đoạn ôn tập sâu.

Trước những băn khoăn đó, việc định hướng phương pháp học tập cho học sinh là điều rất cần thiết. Theo cô Phạm Thị Hương, giáo viên Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô), trong thời gian chưa có phương án tuyển sinh chính thức, học sinh cần duy trì nhịp học cân bằng đối với các môn; đồng thời xác định trọng tâm để phân bổ thời gian hợp lý.

Trong đó, Toán và Ngữ văn cần được chú trọng bởi đây là hai môn thi luôn có mặt trong các kỳ thi lớp 10 từ trước đến nay. Bên cạnh đó, học sinh cần quan tâm đến các môn học khác, trong đó có Ngoại ngữ bởi đây là công cụ quan trọng giúp các em tiếp cận tri thức, mở rộng cơ hội học tập và hội nhập trong tương lai.

“Các học sinh cần nắm chắc kiến thức nền tảng, tránh bỏ các môn học khác chỉ vì cho rằng môn đó sẽ không thi trong kỳ thi vào lớp 10. Hơn nữa, việc học tốt các môn giúp các em nhận ra năng lực, sở thích của bản thân, từ đó có cơ sở lựa chọn tổ hợp môn học phù hợp khi vào bậc học trung học phổ thông và định hướng nghề nghiệp sau này. Khi có nền tảng vững vàng, học sinh sẽ chủ động hơn trước những thay đổi của thông tin tuyển sinh và có thêm cơ hội lựa chọn cho chặng đường học tập tiếp theo", cô Phạm Thị Hương chia sẻ.

Ở góc độ quản lý, nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chương Dương (phường Hồng Hà) cho rằng, hiện nay, nhà trường vẫn bảo đảm tổ chức dạy học đầy đủ các môn theo chương trình giáo dục, không xem nhẹ môn học nào chỉ vì những băn khoăn về phương án tuyển sinh vào lớp 10. Việc học tập toàn diện không chỉ đáp ứng yêu cầu của chương trình mà còn giúp học sinh củng cố kiến thức, phát triển năng lực và hình thành nền tảng học tập vững chắc.

Nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng nhắn nhủ, phụ huynh và học sinh không nên quá lo lắng trước những thông tin chưa chính thức về số môn thi, tránh tự tạo áp lực hoặc tập trung quá mức vào một số môn học. Trong thời gian này, học sinh cần duy trì nền nếp học tập, chủ động củng cố kiến thức các môn; đồng thời có kế hoạch ôn tập phù hợp với năng lực của bản thân. Khi phương án tuyển sinh chính thức được ban hành, nhà trường, gia đình và học sinh sẽ có căn cứ cụ thể để điều chỉnh kế hoạch ôn tập, bảo đảm sự chuẩn bị hiệu quả cho kỳ thi.