Duy trì kiểm định độc lập với công tơ điện, đồng hồ nước, cột đo xăng dầu

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, sáng 26-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nêu ý kiến, ĐB Nguyễn Vũ Trung (TPHCM) đánh giá, đo lường chính xác sẽ bảo vệ người tiêu dùng, bảo đảm công bằng trong thanh toán và an toàn trong sản xuất.

Dự thảo cho phép dùng dữ liệu để xem xét điều chỉnh chu kỳ và biện pháp kiểm soát; thiết bị ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng phải thí điểm, đánh giá tác động; cho phép chỉ định đơn vị trực thuộc pháp nhân nếu đủ năng lực, kiểm soát xung đột lợi ích.

ĐB Nguyễn Vũ Trung đề nghị đưa tiêu chí, thời hạn, điều kiện mở rộng thí điểm; lượng hóa chi phí, sai số và khiếu nại; giữ kiểm soát chặt với đo lường y tế, nhiên liệu, điện, nước và an toàn.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Triệu Lệ Khánh (TPHCM) lo ngại về những rủi ro cho người tiêu dùng phát sinh khi mua hàng hóa từ nền tảng thương mại điện tử, đồng thời đề xuất bổ sung thêm trách nhiệm của các nền tảng, đó là “chịu trách nhiệm bồi thường và pháp luật có liên quan”.

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) cũng đồng tình, trong môi trường số, một lỗi phần mềm có thể tác động đồng thời đến nhiều phương tiện đo và nhiều giao dịch. Vì vậy, cùng với quyền tiếp cận dữ liệu của người tiêu dùng, cần xác định rõ trách nhiệm chủ động sử dụng dữ liệu để nhận diện đầy đủ phạm vi ảnh hưởng khi đã phát hiện lỗi chung. Làm rõ trách nhiệm đó sẽ tạo căn cứ thực hiện nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường đã được pháp luật quy định; đồng thời giúp doanh nghiệp xác định đúng phạm vi trách nhiệm...

Đại biểu Triệu Lệ Khánh (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu giải trình cho biết, nhiều vấn đề rất gần gũi của đời sống: từ tính tiền điện, tiền nước, mua xăng, cân hàng ngoài chợ đến kết quả kiểm định khi vi phạm... đều trông vào tháp đo lường. Kết quả đo lường chính xác là cơ sở đảm bảo công bằng trong giao dịch và củng cố niềm tin của người dân.

Theo Bộ trưởng, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, dự thảo cắt giảm, đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính, chuyển từ đăng ký sang công bố năng lực, bãi bỏ các thủ tục chứng nhận không còn cần thiết. Hoạt động kiểm tra Nhà nước sẽ tập trung vào nơi có nguy cơ vi phạm cao, chu kỳ kiểm định được điều chỉnh theo dữ liệu thực tế.

Riêng đối với công tơ điện, đồng hồ nước, cột đo xăng dầu, đây là những phương tiện đo lường hàng ngày quyết định số tiền người dân phải trả, nên vẫn phải duy trì kiểm định. “Việc giảm thủ tục cho doanh nghiệp phải đi đôi với bảo vệ người tiêu dùng”, Bộ trưởng nêu. Người đứng đầu Bộ Khoa học - Công nghệ nhấn mạnh, phải bảo đảm tính độc lập và khách quan của hoạt động kiểm định.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 26-10. Ảnh: QUANG PHÚC

“Nhiều ĐB lo ngại tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, chúng tôi đã bổ sung quy định yêu cầu tổ chức được chỉ định phải có biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích. Doanh nghiệp không được tự kiểm định phương tiện đo do mình dùng để bán hàng nếu không có sự kiểm soát. Kết quả kiểm định được cập nhật lên nền tảng số để người dân có thể tra cứu”, Bộ trưởng nhấn mạnh. Lần đầu tiên, dự luật trao cho người dân quyền yêu cầu trích xuất dữ liệu đo lường liên quan đến giao dịch của mình để làm chứng cứ khi khiếu nại, yêu cầu bồi thường. Nền tảng số cũng có kênh tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ người dân trong việc chứng minh thiệt hại.