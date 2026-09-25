Duy trì đối thoại: Chìa khóa ổn định quan hệ Trung - Mỹ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, sau cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, hai bên đã thảo luận khả năng đạt được một thỏa thuận lớn hơn, thay vì chỉ giải quyết từng vấn đề nhỏ lẻ.

Thỏa thuận đình chiến thương mại hiện hành đạt được sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc hồi tháng 10-2025, giúp hai nước tránh một vòng đối đầu thuế quan từng đẩy mức thuế áp lên hàng hóa của nhau vượt 100%.

Theo ông Bessent, thời gian gia hạn sẽ được sử dụng để tìm kiếm khả năng đạt một thỏa thuận kinh tế rộng hơn.

Tổng thống Donald Trump đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại lễ đón ở Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland. ẢNH: THX

Chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình, diễn ra từ ngày 23 đến 25-9, được kỳ vọng tạo thêm động lực duy trì ổn định và đối thoại cho quan hệ song phương, trong bối cảnh hai nước vẫn còn nhiều bất đồng từ thương mại, công nghệ đến an ninh.

Reuters nhận định, đây cũng là nền tảng thực tế cho cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, trong khi số liệu thương mại phần nào cho thấy vì sao cả hai bên đều cần duy trì ổn định.

Tương tự, Báo China Daily ngày 23-9 dẫn ý kiến giới quan sát cho rằng, việc lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới duy trì tiếp xúc cấp cao góp phần củng cố niềm tin vào sự ổn định của quan hệ song phương giữa lúc môi trường quốc tế nhiều biến động.

Đối với Mỹ, tránh được một vòng tăng thuế mới trước hết giúp giảm bất định cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Với Trung Quốc, thị trường Mỹ tuy vẫn quan trọng nhưng mức độ phụ thuộc đã giảm đáng kể. Dù vậy, sự phụ thuộc lẫn nhau vẫn thể hiện rõ ở một số lĩnh vực chiến lược như đất hiếm, năng lượng... Mỹ vẫn sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm cho đến những năm 2030, dù đang gấp rút xây dựng các cơ sở khai thác và chế biến riêng.

Truyền thông phương Tây nhận định kết quả dễ đạt được hơn cả vẫn là củng cố “khoảng nghỉ” hiện nay, thay vì một thỏa thuận giải quyết toàn bộ bất đồng, khi duy trì ổn định quan hệ đang là lợi ích chung của cả hai bên.

Theo hai chuyên gia Chu Ba và Tôn Thành Hạo thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và An ninh, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), chuyến thăm lần này khó giải quyết toàn diện những bất đồng mang tính cơ cấu, nhưng có ý nghĩa trong việc duy trì tiếp xúc cấp cao, củng cố cơ chế đối thoại và kiểm soát các lĩnh vực nhạy cảm, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác kinh tế và xử lý các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.