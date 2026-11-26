Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone). (Ảnh: minh họa)

Việc chuyển giao này thực hiện theo Quyết định số 5410/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng và Đề án số 1388/ĐA-SYT ngày 30/10/2026 của Sở Y tế. Mục tiêu là bảo đảm công tác điều trị cho 60 bệnh nhân được diễn ra thông suốt, an toàn và không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp lại bộ máy y tế địa phương.

Theo chỉ đạo của Sở Y tế, Trạm Y tế phường La Gi sẽ tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, nguồn thuốc cùng hồ sơ bệnh án từ Trung tâm Y tế khu vực La Gi.

Bên cạnh việc duy trì quy trình cấp phát thuốc và tư vấn chuyên môn hằng ngày, Trạm Y tế phường La Gi được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý để cấp lại giấy phép hoạt động do thay đổi địa điểm, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Để công tác bàn giao diễn ra chặt chẽ, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn và giám sát việc quản lý, bảo quản thuốc Methadone tại đơn vị tiếp nhận. Qua đó, bảo đảm việc điều trị được duy trì liên tục, không để bệnh nhân bỏ trị.

Trung tâm Y tế khu vực La Gi có trách nhiệm phối hợp bàn giao đầy đủ, đúng quy định trước khi chấm dứt hoạt động, góp phần duy trì ổn định công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.