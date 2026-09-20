Duy trì 7 thói quen này, phòng ngủ gia đình lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng

Gấp chăn, chỉnh gối ngay sau khi ngủ dậy

Một trong những cách đơn giản nhất để phòng ngủ trông gọn gàng, sạch sẽ đó là sắp xếp giường ngủ sau khi thức dậy. Mỗi khi ngủ dậy, bạn chỉ cần mất vài phút để gấp chăn, xếp gối cho ngay ngắn và vuốt phẳng ga giường là phòng ngủ đã trở nên gọn gàng hơn rất nhiều.

Đây cũng là thói quen giúp mọi người hình thành ý thức giữ gìn không gian nghỉ ngơi của mình. Với gia đình có trẻ nhỏ, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ tự sắp xếp chăn gối sau khi ngủ dậy để hình thành thói quen ngăn nắp từ sớm.

Khi thức dậy, bạn hãy gấp chăn, xếp gối ngay ngắn để phòng ngủ trông gọn gàng hơn. Ảnh minh họa

Không để quần áo đã mặc lên giường

Quần áo mặc trong ngày dễ mang theo bụi bẩn và mồ hôi. Chính vì vậy sau khi đi làm về bạn hãy thay đồ, phân loại đồ thay vì tiện tay ném quần áo lên giường hoặc ghế. Cách làm này không chỉ giúp phòng ngủ bớt lộn xộn mà còn hạn chế tình trạng quần áo chất thành đống và mất thời gian tìm kiếm khi cần.

Dành ra vài phút để dọn đồ trước khi ngủ

Cuối ngày, mỗi thành viên có thể dành khoảng 5 - 10 phút để sắp xếp những món đồ không thuộc phòng ngủ về đúng vị trí. Sách, đồ chơi, cốc nước, giấy tờ hay các vật dụng cá nhân nếu để lâu trong phòng cũng sẽ khiến căn phòng trở nên bừa bộn.

Một nguyên tắc đơn giản đó là sử dụng xong món đồ nào thì cất lại món đó vào đúng vị trí. Khi cả gia đình cùng duy trì được thói quen này, việc dọn dẹp sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hạn chế mang đồ ăn vào phòng ngủ

Thay vì chờ đến cuối tuần để tổng vệ sinh, bạn hãy chia nhỏ lịch dọn dẹp, mỗi ngày dọn một chút. Ảnh minh họa

Đồ ăn và thức uống để trong phòng ngủ có thể gây ra mùi, vết bẩn đồng thời thu hút côn trùng. Vì vậy, bạn nên hạn chế ăn uống trên giường hoặc trong phòng ngủ. Nếu cần uống nước, bạn nên sử dụng bình hoặc cốc có nắp và mang ra ngoài sau khi sử dụng. Trong trường hợp chẳng may làm đổ nước uống, cần lau sạch ngay để tránh vết bẩn bám lâu trên ga giường, thảm hoặc đồ nội thất.

Thường xuyên thay và giặt chăn ga, vỏ gối

Chăn, ga giường và vỏ gối là những vật dụng tiếp xúc với cơ thể trong thời gian dài nên cần được giặt giũ định kỳ. Tần suất thay giặt có thể điều chỉnh tùy theo thời tiết, mức độ sử dụng và nhu cầu của từng gia đình.

Bên cạnh đó khi thay ga, bạn nên kết hợp kiểm tra dưới gầm giường, đầu giường và những khu vực khuất để loại bỏ bụi hoặc các vật nhỏ bị bỏ quên.

Dọn dẹp từng khu vực thay vì tổng vệ sinh cùng lúc

Thay vì chờ đến cuối tuần mới tổng vệ sinh toàn bộ phòng ngủ, các gia đình có thể chia nhỏ công việc. Ví dụ, một ngày để sắp xếp tủ quần áo, ngày khác sẽ dọn dẹp bàn làm việc, lau bàn đầu giường hoặc hút bụi dưới gầm giường.

Duy trì được những thói quen trên sẽ giúp phòng ngủ của bạn và gia đình lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Ảnh minh họa

Cách chia nhỏ này giúp việc dọn dẹp không còn nặng nề và quan trọng hơn là phòng ngủ được duy trì ở trạng thái sạch sẽ thường xuyên thay vì nhanh chóng bừa bộn trở lại sau mỗi lần tổng vệ sinh.

Đặt đồ theo vị trí cố định

Một căn phòng sẽ trông gọn gàng hơn khi mỗi đồ vật đều có vị trí riêng. Túi xách, đồ điện tử, mỹ phẩm hay đồ chơi của trẻ nên được phân loại và sắp xếp theo từng khu vực.

Việc sắp xếp cố định sẽ giúp mọi người dễ tìm thấy đồ hơn khi cần, đồng thời tạo thói quen cất lại đúng chỗ sau khi dùng. Với những món ít sử dụng, bạn nên cất vào hộp hoặc ngăn tủ để giảm số lượng đồ vật bày trên mặt bàn.

Để phòng ngủ gia đình luôn sạch sẽ, gọn gàng điều quan trọng không chỉ nằm ở việc dọn kỹ mà còn là sự phối hợp của các thành viên. Ngoài ra những thói quen nhỏ như chỉnh lại giường, cất quần áo, bỏ rác đúng chỗ và dọn đồ trước khi đi ngủ nếu được duy trì đều đặn sẽ giúp giảm đáng kể khối lượng công việc vệ sinh. Khi sự ngăn nắp trở thành một phần của sinh hoạt hằng ngày, phòng ngủ sẽ luôn có cảm giác sạch thoáng mà không cần mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp.