Đại diện các thôn ký cam kết thực hiện phong trào. Ảnh: TUYẾT MAI

Phong trào đặt mục tiêu 100% thôn trên địa bàn đăng ký thực hiện ít nhất một công trình hoặc phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ: xây dựng cảnh quan, môi trường văn hóa xanh - sạch - đẹp; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng gia đình văn hóa, cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình.

Tại chương trình, đại diện UBND xã và Ban nhân dân 11 thôn ký cam kết triển khai thực hiện phong trào, thể hiện quyết tâm đưa các nội dung xây dựng đời sống văn hóa đi vào thực tiễn bằng những việc làm cụ thể, có địa chỉ, người phụ trách và thời gian hoàn thành rõ ràng.

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2026, các thôn hoàn thiện nội dung đăng ký, xây dựng kế hoạch triển khai; năm 2027 tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và tổng kết, biểu dương các mô hình tiêu biểu.