Duy Nghĩa hoàn thành bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cử tri thôn Tây Sơn (xã Duy Nghĩa) biểu quyết bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TUYẾT MAI

Ngay từ sáng sớm, không khí tại các khu dân cư đã rộn ràng, cờ hoa, khẩu hiệu được trang hoàng trang trọng; đông đảo cử tri đại diện các hộ gia đình tích cực đến tham dự, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đối với công việc chung của cộng đồng.

Tại các cuộc họp, cử tri đại diện hộ gia đình được thông tin đầy đủ, công khai về tiểu sử, năng lực và quá trình công tác của các nhân sự được giới thiệu ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ mới và phổ biến các nội dung liên quan đến công tác bầu cử, thảo luận và thống nhất hình thức lựa chọn Trưởng thôn. Trong đó, có 9 thôn thống nhất thực hiện bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay và 1 thôn An Nhơn lựa chọn hình thức bỏ phiếu kín. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, cuộc bầu cử tại các thôn diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, quy định.

Lãnh đạo xã Duy Nghĩa tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Hiền (áo dài xanh đứng giữa) trúng cử Trưởng thôn An Nhơn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh TUYẾT MAI

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, xã Duy Nghĩa đã hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn tại 10 thôn. Kết quả, tại 9 thôn tổ chức biểu quyết giơ tay, 100% cử tri có mặt tham dự đều nhất trí tán thành nhân sự được giới thiệu. Đối với thôn An Nhơn, nhân sự được giới thiệu trúng cử với tỷ lệ 96,9% phiếu bầu.

Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh; góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.