Đứt tay khi cắt cỏ, người đàn ông phải thở máy, nguy kịch vì uốn ván

Vết thương nhỏ, hậu quả lớn

Sau khi bị đứt tay trong lúc đi cắt cỏ, bệnh nhân Đ.V.T. (57 tuổi, ở Lạng Sơn) đã tự xử lý vết thương tại nhà và không thực hiện các biện pháp dự phòng uốn ván theo khuyến cáo của nhân viên y tế.

Khoảng 12-15 ngày sau, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Bệnh nhân sốt, cứng hàm, hạn chế há miệng. Tình trạng không dừng lại ở đó mà nhanh chóng diễn biến nặng với các biểu hiện co cứng cơ liên tục, cơ bụng co cứng và ứ đọng đờm dãi.

Tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn), bệnh nhân phải sử dụng thuốc an thần, đặt ống nội khí quản và thở máy hỗ trợ hô hấp. Các bác sĩ theo dõi sát diễn biến bệnh và triển khai điều trị tích cực.

Bệnh nhân bị mắc uốn ván phải đặt ống nội khí quản và thở máy hỗ trợ hô hấp.

Thời gian gần đây, Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn) đã tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân mắc uốn ván sau những chấn thương như giẫm phải đinh, ngã xe máy hoặc đứt tay khi lao động.

Điểm chung ở nhiều trường hợp là tâm lý chủ quan sau chấn thương. Người bệnh thường tự rửa, sát khuẩn vết thương tại nhà, cho rằng như vậy đã đủ an toàn mà không đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và tư vấn dự phòng.

Chính sự chủ quan ấy có thể khiến một chấn thương tưởng chừng không đáng ngại trở thành khởi đầu của một bệnh lý nguy hiểm.

Vì sao vết thương nhỏ vẫn có thể gây uốn ván?

Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm do độc tố của vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Vi khuẩn này có thể tồn tại trong đất, bụi bẩn và phân động vật, xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở, đặc biệt là vết thương sâu, vết đâm do vật sắc nhọn hoặc vết thương bị nhiễm bẩn.

Bệnh thường không biểu hiện ngay sau khi bị thương mà có một khoảng thời gian ủ bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh có thể bị cứng hàm, khó há miệng, khó nuốt. Nếu bệnh tiến triển, tình trạng co cứng cơ có thể lan rộng, kèm theo các cơn co giật và nguy cơ suy hô hấp.

Ở những trường hợp nặng, người bệnh cần được điều trị hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp và theo dõi chặt chẽ. Thời gian điều trị có thể kéo dài, trong khi nguy cơ biến chứng và tử vong vẫn hiện hữu.

Điều đáng lưu ý là mức độ nghiêm trọng của bệnh không nhất thiết tương ứng với kích thước vết thương. Những vết đâm nhỏ, vết xước hoặc vết thương trong quá trình lao động nếu không được xử trí và dự phòng đúng cách vẫn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh xâm nhập.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị thương, người dân cần nhanh chóng làm sạch vết thương, loại bỏ bụi bẩn có thể nhìn thấy và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ mắc uốn ván.

Tùy tình trạng vết thương và tiền sử tiêm chủng, nhân viên y tế sẽ chỉ định biện pháp dự phòng phù hợp, có thể bao gồm tiêm vaccine uốn ván hoặc huyết thanh kháng uốn ván (SAT).

Việc tự rửa và sát khuẩn vết thương tại nhà không thể thay thế các biện pháp dự phòng đặc hiệu. Người dân cũng không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám, bởi uốn ván có thể diễn biến nặng và gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Đặc biệt, khi có các dấu hiệu như cứng hàm, khó há miệng, khó nuốt hoặc co cứng cơ sau chấn thương, người bệnh cần đến bệnh viện ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Đặc biệt, người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng uốn ván, thực hiện đúng hướng dẫn xử trí vết thương và thăm khám y tế khi cần thiết là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.