Dứt điểm tháo gỡ khó khăn cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 15, nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động 9 tháng đầu năm 2026; thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm.

Theo Ban Chỉ đạo, trong 9 tháng đầu năm, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện, quyết liệt và đi vào chiều sâu. Công tác kiểm tra, giám sát chủ động đi trước một bước, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm (đất đai, đầu tư công, tài sản công).

Các cơ quan chức năng đã chủ động, phối hợp nhịp nhàng hơn trong việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giám định, định giá, thu hồi tài sản. Từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Các cơ quan chức năng đã chủ động tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, đã kết thúc theo dõi, chỉ đạo 6 vụ án, 2 vụ việc; đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 2 vụ việc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Việt Dũng

Ban Chỉ đạo xác định những tháng cuối năm 2026 là thời điểm tăng tốc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của năm với khối lượng công việc còn rất lớn, nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm bước vào giai đoạn cần xử lý dứt điểm.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành toàn diện chương trình công tác năm. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình công tác, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu công; các quy định về công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, chuyển đổi vị trí công tác và các giải pháp phòng ngừa khác, đảm bảo cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu, xử lý dứt điểm các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư. Rà soát chính xác toàn bộ dự án chậm tiến độ, công trình tồn đọng và các cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp; kiên quyết xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm theo kết luận thanh tra.

Trong đó, trong năm 2026 hoàn thành dứt điểm việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã có phương án xử lý, đặc biệt là các dự án trọng điểm Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi (Dự án giải quyết ngập do triều và Dự án đoạn tuyến Phạm Văn Đồng - nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1).

Những ngày qua, TPHCM liên tục có mưa lớn vào chiều tối và gây ngập nhiều tuyến đường. Ảnh: Ngô Tùng

Song song đó, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ án, vụ việc còn lại thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nghiên cứu đề xuất một số vụ án, vụ việc điển hình để chỉ đạo xử lý, rút ra bài học phòng ngừa.

Ban Chỉ đạo thống nhất thành lập Tổ giám sát công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố; kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 1 vụ án và 2 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc xử lý theo quy định pháp luật.

Dự án giải quyết ngập do triều (thường được gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) hiện đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện để tiến tới vận hành. Theo nhà đầu tư Trung Nam, đơn vị quyết tâm bàn giao công trình vào tháng 11/2026.