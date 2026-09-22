Đứt cáp quang khiến hàng nghìn chuyến bay Mỹ bị ảnh hưởng

Sự cố bắt đầu khoảng 9 giờ 45 phút ngày 21-9 (giờ địa phương), khi một mạch liên lạc tại cơ sở kiểm soát không lưu Philadelphia TRACON gặp trục trặc. Khi hệ thống chuyển sang đường truyền dự phòng, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phát hiện tuyến cáp quang dự phòng tại New Jersey cũng bị đứt.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy viết trên X: "Một đội thi công của Tập đoàn tàu chở khách quốc gia (Amtrak) đã vô tình cắt vào đường cáp quang ở New Jersey, gây sự cố viễn thông khiến FAA phải tạm dừng các chuyến bay ở khu vực Đông Bắc".

Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy. Ảnh: AFP

Việc mất đồng thời hai tuyến liên lạc buộc FAA phải hạn chế các chuyến bay đến một số sân bay lớn, trong đó có Newark, John F. Kennedy (JFK), LaGuardia, Philadelphia và Teterboro.

Đến cuối ngày 21-9, khoảng 7.000 chuyến bay trên toàn nước Mỹ bị chậm hoặc hủy, trong đó khoảng 1.400 chuyến tại ba sân bay lớn của khu vực New York. Hơn 100 chuyến bay phải chuyển hướng sang các sân bay khác.

Vì sao đứt một tuyến cáp lại ảnh hưởng lớn?

Philadelphia TRACON là cơ sở kiểm soát không lưu sử dụng liên lạc vô tuyến và dữ liệu để điều phối máy bay ra vào các sân bay trong khu vực. Khi đường truyền chính gặp sự cố, hệ thống được thiết kế để chuyển sang tuyến dự phòng.

Tuy nhiên, tuyến dự phòng cũng đã bị đứt, khiến FAA không thể duy trì đầy đủ năng lực liên lạc cần thiết và phải giảm lưu lượng máy bay để bảo đảm an toàn.

Theo người đứng đầu FAA Bryan Bedford, đoạn cáp quang bị đứt dài khoảng 183 m. Việc sửa chữa tuyến cáp dự phòng có thể mất tới khoảng 13 giờ trong khi FAA triển khai một mạch thay thế để khôi phục hoạt động, trước khi toàn bộ tuyến dự phòng được sửa chữa.

Đến chiều cùng ngày, các tuyến liên lạc được sửa chữa và hoạt động hàng không tại khu vực Đông Bắc từng bước trở lại bình thường.

Tuy nhiên, FAA cảnh báo tình trạng chậm chuyến có thể tiếp tục do lượng máy bay và hành khách bị dồn ứ sau nhiều giờ gián đoạn.

Sự cố xảy ra trong thời điểm các sân bay khu vực New York đang đón nhiều quan chức và lãnh đạo quốc tế tới dự kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Vụ việc cũng thu hút sự chú ý tới tình trạng hạ tầng kiểm soát không lưu của Mỹ, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đã phân bổ 12,5 tỷ USD trong năm 2025, để nâng cấp hệ thống và tăng cường nhân lực kiểm soát không lưu.