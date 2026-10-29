Đường Yên trở lại với phim đô thị

Đường Yên đang trở thành tâm điểm chú ý khi bộ phim Cuộc sống hiện tại công bố áp phích mới trong danh sách dự án của nền tảng Tencent Video ngày 28/10. Đây là một trong những tác phẩm được khán giả chờ đợi, đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với thể loại phim đô thị sau Phồn Hoa. Bên cạnh sức hút từ dàn diễn viên, dự án còn nhận được sự quan tâm nhờ khai thác những vấn đề gần gũi với cuộc sống hiện đại.

Trong phim, Đường Yên đảm nhận vai Trần Nham, một phụ nữ sống tại Bắc Kinh cùng chồng là Tống Hà, do Bành Quán Anh thủ vai. Câu chuyện bắt đầu khi hai vợ chồng vay tiền mua căn nhà vượt quá khả năng tài chính nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, những vấn đề phát sinh liên quan đến nhà ở dần đẩy cuộc hôn nhân của họ vào khủng hoảng. Giữa áp lực kinh tế và những mâu thuẫn gia đình, Trần Nham phải đối diện với thử thách trong hành trình theo đuổi cuộc sống mà bản thân mong muốn.

Đường Yên cùng dàn diễn viên nữ trong phim Cuộc sống hiện tại.

Không chỉ tập trung vào câu chuyện của nhân vật chính, Cuộc sống hiện tại còn mở rộng góc nhìn đến những người phụ nữ xung quanh Trần Nham. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, từ biến cố hôn nhân đến khó khăn trong công việc và những lựa chọn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai. Qua đó, bộ phim hướng đến việc phản ánh áp lực của phụ nữ hiện đại khi phải cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp, tài chính và kỳ vọng xã hội.

Sự góp mặt của Đường Yên bên cạnh Nguỵ Phi Hồng, Chu Châu, Trương Hâm Nghệ và Cổ Lực Na Trát cũng là điểm đáng chú ý. Mỗi diễn viên sở hữu màu sắc riêng, hứa hẹn tạo nên những câu chuyện đa chiều về phụ nữ trong xã hội đương đại. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Người vợ không như mong đợi của nhà văn Vương Hân. Hồ Khôn đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch chính, cùng hai đạo diễn Ôn Nhược Hàn và Vu Tiểu Sâm tham gia thực hiện.

Với Đường Yên, dự án lần này còn mang đến cơ hội tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất ở dòng phim khai thác tâm lý và những vấn đề đời sống. Trước đó, vai diễn trong Phồn Hoa giúp nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý khi thể hiện một hình tượng trưởng thành, có chiều sâu và khác biệt so với những vai diễn gắn liền với tên tuổi cô trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Sự chuyển đổi này cũng khiến khán giả quan tâm hơn đến những lựa chọn tiếp theo của Đường Yên.

Đường Yên được kỳ vọng tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua dự án mới.

Dẫu vậy, sức hút của Cuộc sống hiện tại vẫn cần được kiểm chứng bằng chất lượng kịch bản, cách xây dựng nhân vật và phản hồi khi phim lên sóng. Tác phẩm dự kiến phát hành trên Tencent Video vào tháng 12/2026, nhưng lịch chiếu chính thức vẫn cần chờ xác nhận. Nếu khai thác tốt những mâu thuẫn đời thường và hành trình trưởng thành của người phụ nữ, bộ phim có thể trở thành dấu mốc đáng chú ý tiếp theo trong sự nghiệp của Đường Yên.