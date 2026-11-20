Người mẫu, Á hậu Dương Yến Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ thông tin mắc ung thư cổ tử cung. Cô cho biết đã trải qua hơn một tháng đau bụng dưới, đau thắt lưng kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt hằng ngày.

Trong video đăng tải ngày 19/11, Dương Yến Ngọc cho biết dù từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, cô vẫn không khỏi bất ngờ khi nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư. Hiện người đẹp cố gắng giữ bình tĩnh, trao đổi với bác sĩ để tìm hướng điều trị phù hợp.

Theo chia sẻ, khoảng hơn một tháng trước, cô bắt đầu xuất hiện những cơn đau vùng bụng dưới và đến một bệnh viện phụ sản quốc tế để thăm khám. Sau đó, tình trạng đau lan sang vùng thắt lưng, với biểu hiện khiến cô liên tưởng đến bệnh thoát vị đĩa đệm.

Dương Yến Ngọc từng tìm đến các phương pháp bấm huyệt và vật lý trị liệu với hy vọng cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Sau khi thực hiện sinh thiết, cô được bác sĩ thông báo mắc ung thư cổ tử cung.

“Khi nhận được kết quả bị ung thư cổ tử cung, tâm thái của Ngọc khá là bình thản, nhưng tấm thân của Ngọc thực sự đã kiệt sức rồi”, người mẫu chia sẻ.

Cô cho biết những cơn đau kéo dài khiến cơ thể suy nhược, ảnh hưởng trực tiếp đến việc ăn uống và giấc ngủ. Tình trạng đau bụng âm ỉ cùng những cơn đau thắt lưng khiến cô gặp khó khăn khi ngồi, đi lại và phải sử dụng thuốc giảm đau.

Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, biến cố sức khỏe còn tác động đáng kể đến tinh thần của người đẹp. Dù nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, cô thừa nhận việc duy trì tâm trạng ổn định không dễ dàng khi cơ thể liên tục phải chịu đựng những cơn đau.

Dương Yến Ngọc cũng nhắc lại biến cố từng bị đột quỵ vào năm 2018. Sau sự việc, cô có khoảng thời gian rơi vào trạng thái hoảng loạn, trước khi dần thay đổi lối sống, tìm hiểu các bài tập thở và thực hành chánh niệm để ổn định tinh thần.

“Ngọc biết mình bắt đầu bước vào thử thách mới để đối diện với bệnh ung thư”, cô chia sẻ.

Người mẫu gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp và khán giả đã quan tâm, nhắn tin hỏi thăm trong những ngày qua. Theo cô, sự động viên từ mọi người là nguồn khích lệ tinh thần quan trọng để bản thân có thêm nghị lực đối diện với bệnh tật.

Dù sức khỏe hiện không tốt, Dương Yến Ngọc cho biết vẫn cố gắng duy trì công việc và sinh hoạt trong khả năng. Cô dự định ghi lại hành trình điều trị dưới dạng nhật ký, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm của bản thân để động viên những người đang phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn.

Người đẹp cho biết điều quan trọng lúc này là giữ sự tỉnh táo, bình tĩnh để từng bước giải quyết những vấn đề phía trước.

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, quê Hải Phòng. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000, là gương mặt người mẫu nổi bật cùng thời với Xuân Lan và Thanh Hằng.

Ngoài hoạt động người mẫu, cô còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như 1.735 km, Cú đấm, Tiger Team, Những cô gái chân dài...

Về đời tư, Dương Yến Ngọc từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và hiện là mẹ đơn thân.