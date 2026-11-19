Ngày 19/11, người mẫu Dương Yến Ngọc chia sẻ việc cô bị ung thư cổ tử cung. Theo lời người mẫu, hơn 1 tháng nay, cô bị đau bụng dưới và thắt lưng. Sau đó, cô đi bấm huyệt, vật lý trị liệu nhưng tình trạng sức khỏe không thuyên giảm. Cách đây ít ngày, cô được bác sĩ thông báo mắc ung thư cổ tử cung, giai đoạn mới.

“Giai đoạn gì thì bác sĩ chưa thể khẳng định. Bác sĩ có làm giấy chuyển viện cho tôi để đến Bệnh viện Ung bướu. Tôi đón nhận kết quả rất bình thản nhưng sức khỏe khá kiệt quệ vì chịu sự đau đớn một tháng nay, ăn ngủ không được”, Dương Yến Ngọc kể.

Trước khi nhận kết quả ung thư, Dương Yến Ngọc vẫn chăm chỉ tập luyện, đạp xe, chơi thể thao... Ảnh: FBNV.

Theo người mẫu, cô phụ thuộc vào thuốc giảm đau vì bị cơn đau bụng hành hạ, thậm chí phải nằm yên trên giường. Cơn đau thắt ở vùng lưng khiến cô không thể ngồi được, đi đứng rất khó khăn.

Sau lần đột quỵ năm 2018, cô duy trì lối sống khoa học. Cô cũng nghiên cứu phương pháp thở để gia tăng khí huyết, suy nghĩ tích cực, không còn lo lắng. Tuy nhiên, việc nhận kết quả ung thư khiến cô một lần nữa lo lắng.

“Tôi cứ nghĩ từ nay sẽ sống khỏe, sống tốt thì nhận tin như vậy. Việc phát hiện bị ung thư cổ tử cung đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc trong những ngày qua. Đã đối diện với không ít biến cố trong cuộc đời, Ngọc hiểu lần này mình lại bước vào một hành trình mới. Một hành trình cần sự bình tĩnh, dũng cảm và yêu thương chính mình sâu sắc hơn”, người mẫu chia sẻ.

Người mẫu bày tỏ cô biết ơn lời nhắn tin hỏi thăm và bạn bè thân thiết đã ở bên những ngày qua. Hôm 20/11, cô sẽ nhận kết quả xét nghiệm để biết nguyên nhân mắc bệnh và phác đồ điều trị ra sao.

Cô tâm sự thêm: “Nhìn lại cuộc đời, Ngọc nhận ra mình đã có những năm tháng sống trong uất ức, chịu đựng, nhẫn nhịn và dồn nén cảm xúc. Là một người có những khác biệt về hệ thần kinh (ADHD + tự kỷ phổ nhẹ), tôi từng trải qua không ít phán xét và định kiến. Tôi không biết những tổn thương ấy đã ảnh hưởng đến mình như thế nào. Nhưng tôi hiểu, đã đến lúc cần chăm sóc từng tế bào sâu sắc hơn nữa”.

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, từng đăng quang Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Sau đó, cô phát triển công việc người mẫu. Cô hoạt động cùng thời với Xuân Lan, Thanh Hằng. Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xuất trong các phim 1.735 km, Cú đấm, Tiger Team.