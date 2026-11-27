Ngày 25/11, bộ phim mới có sự tham gia của Đường Yên công bố trailer dài khoảng 3 phút, giới thiệu 11 tình tiết gây chú ý. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Vu Phi Hồng, Chu Châu, Cổ Lực Na Trát và Trương Hân Nghệ, xoay quanh cuộc sống của những người phụ nữ thuộc nhiều tầng lớp xã hội. Qua những hình ảnh đầu tiên, phim đặt các nhân vật vào nhiều tình huống liên quan đến lựa chọn cá nhân, trách nhiệm gia đình và áp lực duy trì vị thế trong xã hội. Mỗi người đều có những vấn đề riêng, dù sở hữu điều kiện kinh tế và xuất thân gia đình như thế nào.

Trong phim, Đường Yên đảm nhận vai Trần Nham, một nhân viên tài chính có cuộc sống tưởng chừng ổn định bên chồng và con gái. Mong muốn mang đến cho con môi trường giáo dục tốt hơn, cô quyết định vay khoản tiền lớn để mua nhà. Tuy nhiên, áp lực tài chính cùng những vấn đề phát sinh khiến cuộc hôn nhân dần xuất hiện rạn nứt. Nhân vật cũng tìm cách gia nhập nhóm phụ nữ giàu có, từ đó đối diện với những quy tắc ngầm và khoảng cách về địa vị. Hành trình này đặt Trần Nham trước những lựa chọn khó khăn, buộc cô phải cân nhắc giữa khát vọng cải thiện cuộc sống và khả năng bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Đường Yên trở lại màn ảnh với vai diễn người phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu.

Bên cạnh Đường Yên, Vu Phi Hồng vào vai một phụ nữ xuất thân giàu có nhưng cuộc hôn nhân tiềm ẩn nhiều vấn đề. Chu Châu đảm nhận nhân vật thành đạt trong công việc nhưng đối diện với những bí mật gia đình. Trương Hân Nghệ và Cổ Lực Na Trát cũng góp mặt với hai tuyến nhân vật có hoàn cảnh và những áp lực riêng. Sự kết hợp của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ được kỳ vọng tạo nên những màu sắc đa dạng cho câu chuyện. Các nhân vật không chỉ đại diện cho những vị trí xã hội riêng biệt mà còn phản ánh những áp lực mà phụ nữ phải đối mặt trong cuộc sống hiện đại.

Đáng chú ý, trailer đề cập đến nhiều vấn đề nhạy cảm như tranh chấp tài sản, bạo lực gia đình, áp lực sinh con trai, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu và sự phản bội trong hôn nhân. Đằng sau cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu là những mâu thuẫn và tổn thương mà các nhân vật phải đối diện. Những tình tiết được hé lộ cho thấy bộ phim không chỉ tập trung vào sự giàu có, nhà cửa hay địa vị mà còn khai thác những bất ổn trong các mối quan hệ thân thiết. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự chú ý cho dự án ngay từ trailer đầu tiên.

Đường Yên được kỳ vọng tạo dấu ấn với hình tượng nhân vật nhiều áp lực trong cuộc sống.

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Người vợ không như ý của tác giả Vương Hân. Việc quy tụ nhiều nữ diễn viên nổi tiếng cùng nội dung khai thác những góc khuất hôn nhân khiến dự án nhận được sự quan tâm. Sau khi trailer được công bố, khán giả chờ đợi cách bộ phim phát triển các câu chuyện và xây dựng hình tượng những người phụ nữ trong xã hội hiện đại.