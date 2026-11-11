Đường Yên đón tin vui lớn, chính thức đảm nhận chức vụ mới

Truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Đường Yên chính thức được bầu làm Phó chủ tịch Liên hiệp Văn học Nghệ thuật khu Phố Đông, Thượng Hải. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là dấu mốc mới trong sự nghiệp của ngôi sao từng ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình Hoa ngữ ăn khách.

Theo The Paper, Đại hội đại biểu lần thứ hai của Liên hiệp Văn học Nghệ thuật khu Phố Đông đã diễn ra tại Thượng Hải. Trong cuộc họp đầu tiên của Ban chấp hành khóa II, các đại biểu tiến hành bầu bộ máy lãnh đạo mới. Nghệ sĩ thanh nhạc Thạch Ỷ Khiết, Giám đốc Nhà hát Opera Thượng Hải, được bầu giữ chức Chủ tịch, trong khi Đường Yên là một trong những Phó chủ tịch được tín nhiệm.

Đường Yên gây chú ý khi được bầu làm Phó chủ tịch Liên hiệp Văn học Nghệ thuật khu Phố Đông, Thượng Hải.

Đáng chú ý, Đường Yên hiện là diễn viên hạng hai theo hệ thống chức danh nghề nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung Quốc, công tác tại Tập đoàn Điện ảnh Thượng Hải. Việc đảm nhận chức vụ mới cho thấy hoạt động của nữ diễn viên không còn giới hạn trong lĩnh vực biểu diễn mà còn mở rộng sang các công việc liên quan đến phát triển văn hóa nghệ thuật tại địa phương.

Sau khi thông tin được công bố, phòng làm việc của Đường Yên cũng lên tiếng trên mạng xã hội, bày tỏ tinh thần tiếp tục nghiêm túc sáng tạo và thực hiện trách nhiệm của người hoạt động văn hóa nghệ thuật. Động thái này nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh nữ diễn viên đang có những bước chuyển đáng chú ý về định hướng sự nghiệp.

Đường Yên tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi đảm nhận vai trò mới tại một tổ chức văn học nghệ thuật ở Thượng Hải.

Sinh năm 1983 tại Thượng Hải, Đường Yên tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Cô bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến qua những vai diễn trong các tác phẩm truyền hình nổi tiếng, từng bước xây dựng vị trí trong nhóm nữ diễn viên có sức ảnh hưởng của màn ảnh Hoa ngữ.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ của Đường Yên là vai Tử Huyên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3. Nhân vật có chuyện tình nhiều bi kịch giúp nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả yêu thích dòng phim cổ trang, đồng thời đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

Sau đó, Đường Yên tiếp tục ghi dấu qua Hạ Gia Tam Thiên Kim, Kim Ngọc Lương Duyên và Bên Nhau Trọn Đời. Đặc biệt, vai Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim ngôn tình chuyển thể.

Đường Yên từng ghi dấu ấn với loạt phim đình đám như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, Bên Nhau Trọn Đời và Cẩm Tú Vị Ương.

Đường Yên cũng từng tạo sức hút lớn khi đảm nhận vai Lý Vị Ương trong Cẩm Tú Vị Ương. Với sự nghiệp kéo dài nhiều năm, nữ diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ ổn định và thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về những mỹ nhân nổi bật của truyền hình Trung Quốc.

Tuy nhiên, bước chuyển đáng chú ý nhất trong những năm gần đây của Đường Yên phải kể đến bộ phim Phồn Hoa do đạo diễn Vương Gia Vệ thực hiện. Trong tác phẩm lấy bối cảnh Thượng Hải, cô hóa thân thành Uông Minh Châu, người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và có nhiều chuyển biến tâm lý.

Vai Uông Minh Châu trong Phồn Hoa đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất của Đường Yên.

Khác với những hình tượng mỹ nhân ngôn tình quen thuộc, vai diễn trong Phồn Hoa đòi hỏi Đường Yên thể hiện sự trưởng thành về kỹ năng diễn xuất. Màn thể hiện này nhận được nhiều đánh giá tích cực, trở thành một trong những dấu ấn quan trọng giúp cô khẳng định khả năng đảm nhận các nhân vật có chiều sâu hơn.

Đường Yên còn được ghi nhận tại giải Kim Gấu Trúc với danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục phim truyền hình. Thành tích này góp phần củng cố vị trí của cô trong ngành phim ảnh, sau nhiều năm gắn bó với các dự án truyền hình thương mại.

Thành công của Phồn Hoa giúp Đường Yên nhận được nhiều đánh giá tích cực và ghi dấu ấn tại các giải thưởng truyền hình.

Trong năm 2026, ngoài công việc diễn xuất, Đường Yên cũng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu nghệ thuật. Cô xuất hiện tại những sự kiện điện ảnh nhằm tri ân các thế hệ nghệ sĩ đi trước, tham gia hoạt động văn hóa tại Quý Châu và chia sẻ tại diễn đàn văn hóa do Giải Phóng Nhật Báo tổ chức.

Việc được bầu làm Phó chủ tịch Liên hiệp Văn học Nghệ thuật khu Phố Đông vì thế mang ý nghĩa đáng chú ý đối với hành trình nghề nghiệp của Đường Yên. Đây là vai trò thuộc một tổ chức văn học nghệ thuật cấp địa phương, không phải chức vụ quản lý nhà nước hay vị trí điều hành toàn ngành điện ảnh Trung Quốc.

Ở tuổi 42, Đường Yên không chỉ duy trì hoạt động diễn xuất mà còn mở rộng vai trò trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Từ một ngôi sao quen thuộc của dòng phim thần tượng đến diễn viên được ghi nhận về chuyên môn, Đường Yên tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Chức vụ mới đánh dấu thêm một cột mốc trong sự nghiệp của nữ diễn viên ở tuổi 42, đồng thời đặt ra những kỳ vọng về đóng góp của cô đối với đời sống văn hóa nghệ thuật Thượng Hải.