Mới đây, đoạn video ghi lại tình huống Lâm Canh Tân liên tục gặp khó khăn khi phối hợp cùng đồng đội được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong thử thách, nam diễn viên rơi vào cảnh lúng túng, thậm chí căng thẳng đến mức liên tục đổ mồ hôi vì những tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Đáng chú ý, Đường Yên ngồi bên cạnh không nhịn được cười trước biểu cảm của đồng nghiệp.

Phản ứng tự nhiên của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thay vì giữ vẻ ngoài dịu dàng, điềm đạm thường thấy, cô thoải mái thể hiện cảm xúc trước những tình huống bất ngờ. Khoảnh khắc Đường Yên cười không ngớt được nhiều khán giả nhận xét đáng yêu, góp phần tạo nên không khí vui vẻ cho phần thử thách.

Nữ diễn viên gây chú ý với biểu cảm tự nhiên, đáng yêu.

Đoạn video sau khi được chia sẻ lại đã nhận về nhiều bình luận thích thú. Một số khán giả cho rằng Lâm Canh Tân vốn có khiếu hài hước, thường xuyên tạo ra những tình huống bất ngờ khi tham gia các hoạt động tập thể. Trong khi đó, biểu cảm của Đường Yên cũng trở thành điểm nhấn, giúp khoảnh khắc thêm phần thú vị.

Không chỉ được yêu thích bởi ngoại hình ngọt ngào, Đường Yên còn ghi điểm nhờ tính cách vui vẻ và cách tương tác tự nhiên. Nữ diễn viên sinh năm 1983 từng tạo dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình, đặc biệt là những vai diễn có hình tượng trong sáng, giàu cảm xúc. Trong đó, vai diễn Tử Huyên giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả yêu phim Hoa ngữ.

Những năm gần đây, Đường Yên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời lựa chọn các dự án phù hợp với định hướng cá nhân. Sau nhiều năm hoạt động, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc trẻ trung và phong thái thanh lịch mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của Đường Yên cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô và ông xã La Tấn được xem là một trong những cặp đôi được khán giả yêu mến của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, nữ diễn viên khá kín tiếng về đời tư và chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến công việc.

Khoảnh khắc đời thường giúp Đường Yên ghi điểm với khán giả.

Khoảnh khắc bật cười trước tình huống của Lâm Canh Tân một lần nữa giúp Đường Yên ghi điểm với khán giả. Những biểu cảm tự nhiên, không quá câu nệ hình tượng cũng góp phần tạo nên sức hút của nữ diễn viên khi xuất hiện trên truyền hình.