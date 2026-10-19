Đường xuyên đầm lầy nối cảng Cái Mép với cao tốc Biên Hòa dần về đích

Tuyến đường 991B nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với quốc lộ 51 đang dần hoàn thiện sau nhiều năm thi công.

Tuyến đường có tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, đi qua khu vực rừng ngập mặn, ruộng muối và các vùng nuôi thủy sản, góp phần tăng khả năng kết nối giao thông khu vực cảng biển với mạng lưới đường bộ liên vùng.

Dự án khởi công giữa năm 2018, có chiều dài khoảng 9km, mặt đường rộng 35m, thiết kế 4 làn xe. Đến nay, công trình đạt khoảng 95% khối lượng thi công, trong đó hơn 7km đã được thảm nhựa, nhiều hạng mục cầu và đường dẫn đang được hoàn thiện.

Tuyến đường được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đến các khu công nghiệp, trung tâm logistics dọc quốc lộ 51, đồng thời kết nối với các trục giao thông quan trọng, trong đó có cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tuyến 991B đi qua khu vực có địa hình đặc thù với rừng ngập mặn, ruộng muối và các khu nuôi thủy sản. Nền đất yếu là một trong những yếu tố khiến việc thi công đòi hỏi giải pháp xử lý nền phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ sụt lún.

Tại một số đoạn, nhà thầu sử dụng phương pháp khoan trộn xi măng với đất để tạo các cọc gia cố nền trước khi thi công móng đường. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm độ ổn định cho công trình khi đưa vào khai thác.

Trên tuyến, nhiều đoạn đường đã được thảm nhựa, trồng cây xanh. Các hạng mục còn lại tập trung vào hoàn thiện mặt đường, đường dẫn lên cầu và những công trình phụ trợ.

Cầu Mỏ Nhát là một trong những công trình lớn trên tuyến, dài khoảng 766m, rộng 19,8m. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, trong đó phần nhịp chính được thi công theo phương pháp đúc hẫng, từng đoạn từ trụ vươn ra hai phía.

Cách cầu Mỏ Nhát khoảng 2km là cầu Rạch Ông, dài khoảng 400m. Công trình đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục như lan can, khe co giãn và những phần việc liên quan.

Tại vị trí giao với quốc lộ 51, cầu vượt dài 664m, rộng 18,5m đã cơ bản thành hình. Nhà thầu đang tiếp tục thi công đường dẫn, lắp đặt lan can và hoàn thiện khe co giãn.

Ở giữa tuyến 991B có điểm đấu nối với đường Long Sơn - Cái Mép. Khi hoàn thành, trục giao thông này sẽ đi qua xã đảo Long Sơn, kết nối với đường ven biển hướng về khu vực Lâm Đồng, trong đó có địa bàn Bình Thuận trước đây.

Điểm đầu tuyến 991B nối với đường Hội Bài - Châu Pha, cách cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hơn 8km. Việc kết nối các tuyến đường này được kỳ vọng mở thêm hướng lưu thông cho hàng hóa từ khu vực cảng biển đến mạng lưới giao thông liên vùng.

Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Đoạn dài khoảng 400m qua phường Tân Hải chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Nhà thầu hiện tập trung xử lý nền đường tại khu vực này để triển khai các bước thi công tiếp theo.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, dự án từng bị chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống điện, nước. Đến nay, các khó khăn cơ bản đã được tháo gỡ. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thành những hạng mục còn lại, hướng đến mục tiêu thông xe toàn tuyến vào tháng 12.