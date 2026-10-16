Đường xuống cấp kéo dài, người dân Đắk Lắk mong sớm được sửa chữa

Một đoạn ĐT649 qua địa bàn thôn Phú Lương, Tuy An Đông xuống cấp nghiêm trọng.

Đợt mưa lũ cuối năm 2025 không chỉ gây thiệt hại về người mà còn khiến nhiều tuyến đường giao thông nông thôn; nhất là tại khu vực miền núi bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Gần một năm sau thiên tai, nhiều đoạn đường hư hỏng tại xã Tuy An Tây vẫn chưa được khắc phục.

Ghi nhận tại tuyến đường giao thông nông thôn dài khoảng 2 km thuộc thôn Vĩnh Xuân (xã Tuy An Tây), nối các khu dân cư với khu vực cánh đồng rộng gần 400 ha của hàng trăm hộ dân, mặt đường bê tông bị đứt gãy, sụt lún gần 0,5 m so với nền đường cũ. Nhiều đoạn bê tông bị cuốn trôi, chỉ còn đất đá nhão.

Người dân di chuyển khó khăn trên tuyến đường ĐT649 qua địa bàn thôn Phú Lương, Tuy An Đông.

Ông Tô Anh Vũ (thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây) cho biết, một số tuyến đường bê tông nông thôn trên địa bàn bị hư hỏng, xuống cấp từ sau đợt bão lũ cuối năm 2025 nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Các tuyến đường này còn phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vào mùa mưa, mặt đường sình lầy, khiến phương tiện vận chuyển nông sản khó lưu thông.

Theo bà Phạm Thị Mận (thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây), một tuyến đường trên địa bàn vốn là trục giao thông chính phục vụ sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân. Do đường xuống cấp, người dân phải đi vòng xa gấp 4-5 lần, làm tăng chi phí vận chuyển. Bà mong muốn chính quyền các cấp sớm hỗ trợ sửa chữa để việc đi lại, sản xuất của người dân thuận lợi hơn.

Tuyến đường ĐT649 qua địa bàn thôn Phú Lương, Tuy An Đông, bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo chính quyền địa phương, sau đợt thiên tai cuối năm 2025, địa phương đã bố trí tái định cư tại nơi ở mới an toàn cho gần 40 hộ dân ở thôn Vĩnh Xuân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sạt lở. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất canh tác của người dân vẫn nằm gần nơi ở cũ. Vì vậy, hằng ngày, người dân vẫn phải đi lại trên những tuyến đường nông thôn xuống cấp để sản xuất, mưu sinh. Đây cũng là tuyến đường đến trường của nhiều học sinh. Do vậy, địa phương sẽ sớm xây dựng phương án sửa chữa, khắc phục.

Trong khi đó, tuyến đường ĐT649 đoạn qua thôn Phú Lương (xã Tuy An Đông) kết nối với Di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa đã xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều năm. Những ngày gần đây, mưa khiến nhiều “ổ gà”, “ổ voi” trên mặt đường đọng nước, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Một số đoạn bị bong tróc lớp mặt đường, đất đá hòa với nước mưa tạo thành bùn nhão, gây sình lầy.

Đơn vị thi công đã đổ đá dăm khắc phục hư hỏng tại tuyến đường ĐT649 nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.

Chị Nguyễn Thị Sương Tuyết (thôn Phú Lương, xã Tuy An Đông) cho biết, trên địa bàn hiện có một số dự án, công trình đang thi công. Nhiều xe chở vật liệu xây dựng lưu thông ngày đêm trên tuyến ĐT649 khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Trời nắng, đường bụi bặm; trời mưa, mặt đường sình lầy. Người dân và học sinh thường xuyên bị té ngã khi đi qua khu vực này. Mỗi khi người dân phản ánh, đơn vị thi công mới khắc phục tạm thời bằng cách đổ đá dăm. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, mặt đường lại hư hỏng như cũ.

Ghi nhận sáng 16/10 tại đoạn đường ĐT649 qua thôn Phú Lương, đơn vị thi công đã đổ đất, đá dăm để san gạt một số vị trí hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, do trời mưa, mặt đường tiếp tục lầy lội, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Một số hộ dân sống hai bên đường phải dùng cuốc, xẻng ngăn bùn đất tràn vào nhà.

"Ổ gà", "ổ voi" xuất hiện dày đặc trên tuyến đường ĐT649 qua địa bàn thôn Phú Lương, Tuy An Đông.

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông cho biết, tuyến ĐT649 qua địa bàn do Sở Xây dựng quản lý. Trong quá trình thi công dự án đường bộ ven biển, các phương tiện lưu thông với mật độ lớn khiến tuyến đường hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi”. Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này đến chính quyền địa phương. UBND xã cũng kiến nghị đơn vị quản lý và chủ đầu tư dự án khắc phục hư hỏng. Tuy nhiên, đến nay, việc sửa chữa vẫn chủ yếu mang tính tạm thời. Địa phương đề nghị cơ quan chức năng xem xét thảm bê tông nhựa toàn tuyến ĐT649 nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư dự án đường bộ ven biển) thực hiện việc khắc phục, sửa chữa tuyến ĐT649. Đây vừa là tuyến đường phục vụ thi công dự án đường bộ ven biển, vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Sở đã yêu cầu Ban Quản lý dự án và nhà thầu sớm sửa chữa, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.