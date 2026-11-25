Vòng 10, Hoàng Anh Gia Lai sẽ chạm trán TP Đồng Nai ở trận cầu “6 điểm” trên sân nhà Pleiku.

Vòng 9: Khởi đầu giông bão và những cuộc chạm trán trực tiếp

Ngay ở vòng 9, bức tranh nhóm cuối hứa hẹn sẽ có nhiều xáo trộn dữ dội khi các đội bóng đều phải đối mặt với những thử thách cực đại, đặc biệt là áp lực sân khách.

Đội bóng đang đứng ở vị trí “đội sổ”TP Đồng Nai (4 điểm, hạng 14) sẽ phải vượt chặng đường hơn 1.000 km ra Bắc để làm khách trên sân của Đông Á Thanh Hóa. Thể lực bào mòn vì di chuyển xa cộng với việc phải đối đầu một đối thủ giàu cá tính và luôn chơi cực hay trên sân nhà khiến cơ hội có điểm của TP Đồng Nai trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Ở vị trí 13 với vỏn vẹn 6 điểm, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chưa kịp hoàn hồn sau chuỗi trận bết bát, lại tiếp tục đối mặt thử thách lớn khi hành quân đến sân của Công an TPHCM, một tập thể có lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và cũng đang khát điểm để bứt phá sau 2 trận thua liên tiếp.

Sự sa sút khó tin của Thể Công Viettel (6 điểm, hạng 12) khiến đội bóng áo lính rơi vào vòng xoáy nguy hiểm. Ở vòng 9, họ phải hành quân đến “chảo lửa” Lạch Tray của Hải Phòng, nơi luôn nổi tiếng là “đi dễ khó về” với bất kỳ ông lớn nào chứ chưa nói đến một Thể Công Viettel đang khủng hoảng phong độ và tâm lý.

Tâm điểm vòng này là cuộc chạm trán giữa Bắc Ninh FC (8 điểm, hạng 11) và SHB Đà Nẵng (9 điểm, hạng 10). Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm mong manh. Một chiến thắng sẽ giúp đội thắng tạm thời bứt lên nhóm an toàn, ngược lại, kẻ thất bại hoàn toàn có thể bị kéo tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ ngay sau vòng đấu này.

Vòng 10 và 11: “Chung kết ngược” nối tiếp “ải” khó

Nếu không thể tích lũy điểm số tối đa ở vòng 9, chặng đường tại vòng 10 và 11 sẽ thực sự biến thành cơn ác mộng đối với các đội bóng nhóm cuối.

Bước vào vòng 10, sức nóng lên đến đỉnh điểm với trận “chung kết ngược” đúng nghĩa giữa hai đội đang chia nhau hai vị trí cuối bảng là HAGL và TP Đồng Nai. Đây là trận đấu có tính chất “6 điểm”, nơi sai lầm dù nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt bằng vị thế trong cuộc đua đường dài. Cùng vòng đấu này, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Thể Công Viettel trên sân nhà. Dù có lợi thế sân bãi, đội bóng sông Hàn vẫn phải dè chừng bởi xét về chất lượng nhân sự, Thể Công Viettel vẫn sở hữu dàn sao nội chất lượng và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào khi bị dồn vào chân tường. Trong khi đó, Bắc Ninh FC chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đối thủ nổi tiếng với lối đá phòng ngự phản công lì lợm và rất khó bị đánh bại.

Đến vòng 11, thử thách về đẳng cấp và chiều sâu đội hình mới thực sự phơi bày. HAGL phải làm khách trước đương kim vô địch Công an Hà Nội, một sự chênh lệch quá lớn về chất lượng đội hình lẫn tham vọng. Thể Công Viettel bước vào trận derby Thủ đô rực lửa với Hà Nội FC, trận đấu mà áp lực danh dự và điểm số đều đè nặng lên vai các cầu thủ. Còn với Bắc Ninh FC,SHB Đà Nẵng và đặc biệt là TP Đồng Nai, cả ba đều phải rời xa tổ ấm để làm khách trên những sân đấu đầy cạm bẫy là Hải Phòng,Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Ninh Bình FC.

Có thể thấy, 3 vòng đấu tới chính là “khúc cua” định mệnh đối với các đội bóng đang xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng. Việc phải liên tiếp đụng độ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp xen kẽ những ứng cử viên vô địch hoặc các đội bóng có phong độ cao tại sân khách khiến quỹ điểm của nhóm cuối đứng trước nguy cơ bị chững lại. Với TP Đồng Nai, HAGL, Thể Công Viettel, Bắc Ninh FC hay SHB Đà Nẵng, nếu không thể chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất và giữ được cái đầu lạnh trong những trận “chung kết ngược”, viễn cảnh lún sâu vào khủng hoảng trước khi giai đoạn lượt đi khép lại là điều hoàn toàn hiện hữu.