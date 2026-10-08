Đường ven sông Nhuệ sạt lở, người dân bất an

Tuyến đường Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc (Hà Nội), xuất hiện sụt lún, sạt lở. Một số đoạn mặt đường nứt vỡ, mép đường bị xói lở về phía lòng sông, khiến phần đường lưu thông bị thu hẹp.

Tại những vị trí hư hỏng, đất đá và kết cấu mặt đường bị phá vỡ, tạo thành những khoảng trống sát mép sông. Dù đã được căng dây cảnh báo, đặt rào chắn, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Sạt lở ăn sát mép đường Bờ Tây sông Nhuệ. Ảnh: Tuấn Anh

Hàng rào cảnh báo dọc đoạn đường bị sạt lở. Ảnh: Tuấn Anh

Phương tiện lưu thông sát khu vực sạt lở. Ảnh: Tuấn Anh

Mép đường hư hỏng, được căng dây cảnh báo. Ảnh: Tuấn Anh

Biển cảnh báo nguy cơ sụt lún, sạt lở ven đường. Ảnh: Tuấn Anh

Không chỉ sạt lở ven sông, tuyến đường còn xuất hiện nhiều hố sâu, vị trí gồ ghề và nắp cống hư hỏng. Một số điểm được người dân chèn đá để hạn chế nguy cơ bánh xe sụt xuống hố.

Người dân có xưởng sửa chữa ô tô gần khu vực cho biết, tình trạng hư hỏng xuất hiện khoảng hai tháng nay, sau khi triển khai hoạt động đào đường phục vụ hệ thống thoát nước. Vào ban ngày, phương tiện đông dễ gây ùn ứ; ban đêm, tầm nhìn hạn chế khiến việc đi lại càng nguy hiểm.

Hố sâu xuất hiện ngay sát phần đường xe chạy. Ảnh: Tuấn Anh

Những hố sâu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường. Ảnh: Tuấn Anh

Đường xuống cấp, phương tiện qua lại đông đúc. Ảnh: Tuấn Anh

Theo thông tin từ địa phương, khu vực sạt lở nằm tại vị trí đấu nối cống hộp điều tiết nước ra sông Nhuệ, thuộc dự án hồ Thụy Phương do Ban Nông nghiệp thành phố Hà Nội triển khai theo lệnh khẩn cấp.

Tình trạng sụt lún được ghi nhận từ cuối tháng 8 và trong tháng 9, sau đó có xu hướng nghiêm trọng hơn. UBND phường Đông Ngạc đã báo cáo các cơ quan chức năng và yêu cầu đơn vị liên quan có phương án xử lý, hoàn trả mặt bằng.

Ngoài ảnh hưởng tại khu vực thi công, lượng xe trọng tải lớn lưu thông và việc bờ sông chưa được kè cũng là những yếu tố được địa phương đề cập. Theo ông Hoàng Mạnh Cường, địa phương sẽ yêu cầu đơn vị liên quan sớm triển khai khắc phục, dự kiến vào cuối tuần hoặc đầu tuần sau.

Những tấm thép được đặt trên mặt đường để phương tiện đi qua. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân đi qua đoạn đường được che chắn tạm thời. Ảnh: Tuấn Anh