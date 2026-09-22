Đường ven sông Cái xuyên trung tâm thành phố Đồng Nai tăng tốc thi công

Ngày 21/9, theo ghi nhận của PV, trên công trường dự án đường ven sông Cái, đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản (TP Đồng Nai), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Công nhân, máy móc được huy động triển khai đồng loạt tại nhiều vị trí trên tuyến.

Tại một số đoạn, nhà thầu đang thực hiện xử lý nền đất yếu, một số đoạn khác được triển khai cấp phối đá dăm. Cùng với đó, công nhân tổ chức đúc các cấu kiện bê tông phục vụ thi công các hạng mục của dự án.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai, dự án đường ven sông Cái có chiều dài gần 5km, điểm đầu giao đường Hà Huy Giáp, điểm cuối giao đường Trần Quốc Toản, đi qua địa bàn các phường Trấn Biên và Tam Hiệp. Đây là những phường nằm ở khu vực trung tâm TP Đồng Nai. Tuyến được đầu tư với mặt cắt ngang 32m, trong đó phần mặt đường dành cho xe chạy rộng 16m. Theo hợp đồng, công trình dự kiến hoàn thành vào quý I/2027.

Trên công trường có khu vực công nhân đang thi công đúc cấu kiện, làm sắt thép.

Cạnh đó một nhóm khác đang đào đắp, xử lý nền đất yếu.

Số khác lại tập trung cho công tác triển khai cấp phối đá, tạo nhịp thi công dàn trải trên công trường.

Dự án triển khai với 2 gói thầu xây lắp tuyến đường với sản lượng đến nay đạt khoảng 15 đến gần 20% giá trị hợp đồng. Còn gói thầu xây dựng 5 cầu và đường dẫn hai đầu cầu do khởi công từ cuối năm 2023 nên đang có tiến độ cao hơn, với sản lượng đạt gần 90% giá trị hợp đồng.

5 cây cầu sẽ gồm cầu Bà Bột, Chìm Tàu, Rạch Gió, Suối Linh và Tân Mai được đầu tư xây dựng mới. Nhờ mặt bằng hiện được bàn giao đầy đủ nên điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu, thay vì phải chờ mặt bằng từng khu vực. Chủ đầu tư và các nhà thầu đặt mục tiêu, tại những khu vực đã đủ điều kiện thi công, sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành sớm trong năm 2026. Toàn bộ dự án vẫn thực hiện theo tiến độ hợp đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 2/2027.

Để dự án có được mặt bằng sạch, đẩy nhanh thi công, công tác giải phóng mặt bằng từng là một trong những phần việc lớn nhất đối với địa phương. Riêng đoạn tuyến đi qua phường Trấn Biên dài khoảng 3km, phải thu hồi hơn 16ha đất của 430 hộ dân và 4 tổ chức. Trong số này có 324 hộ thuộc diện giải tỏa trắng, phải thực hiện các thủ tục liên quan đến bố trí tái định cư.

Phường Trấn Biên xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm tiến độ dự án do đó đã thành lập 3 tổ công tác, mỗi tổ từ 6-8 thành viên. Các tổ công tác trực tiếp xuống từng hộ dân thuộc diện thu hồi đất để tuyên truyền, vận động và ghi nhận những kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc hoàn thành GPMB toàn bộ dự án được xem là điều kiện quan trọng để công trường chuyển sang giai đoạn tăng tốc, đặc biệt đối với phần tuyến đường còn khối lượng lớn phải triển khai. Khi hoàn thành, đường ven sông Cái góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khu vực trung tâm, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu. Đồng thời, tuyến đường được kỳ vọng hình thành trục cảnh quan ven sông, tạo thêm điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và từng bước hình thành diện mạo đô thị ven sông.