Đường ven hồ Đắk Lông Thượng ở Lâm Đồng xuất hiện vết nứt

Ngày 22-9, UBND xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau khi kiểm tra hiện trường, địa phương có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình sạt lở, sụt lún tại khu vực hồ Đắk Lông Thượng.

Vết nứt, sụt lún kéo dài tại công trình hồ chứa nước Đắk Lông Thượng, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng

Theo ghi nhận, những ngày qua trên địa bàn xã Bảo Lâm 2 xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở tại tuyến đường ven hồ Đắk Lông Thượng (thuộc thôn Lộc Đức 10) với chiều dài khoảng 200m, bề rộng khoảng 0,2m, sâu từ 0,2-1,2m. Vết nứt và sạt lở còn kéo dài lên phía sườn đồi khoảng 600m. Vị trí sạt lở cách đập tràn hồ chứa nước Đắk Lông Thượng khoảng 1,2km.

Vết nứt kéo dài lên phía sườn đồi khoảng 600m

Khu vực sạt lở là tuyến đường vào khu sản xuất, bên trong không có nhà dân. Mực nước hồ hiện ở mức thấp nên theo đánh giá ban đầu, sự cố chưa ảnh hưởng đến an toàn đập.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã tổ chức cảnh báo tại hai đầu đoạn sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm. UBND xã Bảo Lâm 2 cũng triển khai rà soát các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao để chủ động phương án sơ tán khi cần thiết.