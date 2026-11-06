Đường ven biển Quảng Trị: Gỡ nút thắt, chạy đua tiến độ

Tranh thủ từng ngày trên công trường

Trên tuyến đường ven biển qua xã Cam Hồng và Sen Ngư, các mũi thi công tập trung tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Gói thầu xây lắp XL-06, dài hơn 21km, do Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh thi công, hiện đạt 88% khối lượng. Tuy nhiên, khối lượng còn lại nhiều, trong khi thời hạn hoàn thành dự án là ngày 31/12/2026. Thời tiết bất lợi, giá vật liệu xây dựng tăng cao và vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB) đang tạo áp lực cho nhà thầu. Đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, tận dụng thời gian thuận lợi để bù tiến độ.

Thi công xuyên đêm trên công trường dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tại vị trí km37+00, ở thôn Thượng Bắc, xã Sen Ngư - Ảnh: B.C

Ông Nguyễn Chí Phương, Chỉ huy trưởng công trường gói thầu XL-06, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh cho biết: Các đoạn được chủ đầu tư mới bàn giao mặt bằng, nhà thầu huy động thiết bị, nhân lực đầy đủ để quyết tâm đẩy nhanh tiến độ của dự án. Khi trời mưa, công nhân chuyển sang gia công cốt thép, ghép cốp pha, thi công cấp phối đá dăm; các vị trí làm việc được che bạt để duy trì hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Tâm, công nhân Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh chia sẻ: Theo tiến độ thi công, trời nắng tranh thủ làm, còn trời mưa thì anh em che bạt duy trì công việc để cố gắng vượt chỉ tiêu của công ty đề ra. Chúng tôi cũng mong muốn thông tuyến càng sớm càng tốt.

Một đoạn tuyến dự án Đường ven biển qua xã Sen Ngư đang được tập trung triển khai thi công - Ảnh: B.C

Tại xã Sen Ngư, công tác GPMB vẫn còn vướng mắc. Theo báo cáo của địa phương, còn khoảng 70m tại thôn Thượng Bắc chưa được giải quyết, liên quan đến 2 hộ gia đình. Trong khi đó, nhà thầu cho biết còn khoảng 150m liên quan đến 4 hộ dân tại thôn Thượng Bắc và Thượng Nam chưa hoàn tất thủ tục bồi thường.

Những vướng mắc về bồi thường, xác định nguồn gốc đất và tài sản trên đất đang ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công. Sớm tháo gỡ, bàn giao mặt bằng là điều kiện quan trọng để công trường duy trì tiến độ.

Gỡ mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân

Dự án thành phần 1-Đường ven biển dài 80km, đi qua 11 xã, phường với tổng mức đầu tư gần 2.487 tỉ đồng, khởi công đầu năm 2022. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế biển và du lịch địa phương.

Các phương tiện, máy móc được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ thi công tại địa bàn xã Sen Ngư - Ảnh: B.C

Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục cầu, cống, công trình thoát nước; nền, mặt đường được triển khai tại các đoạn đã bàn giao mặt bằng. Giá trị hợp đồng xây lắp thực hiện đạt hơn 82%.

Trước áp lực tiến độ, xã Sen Ngư đang tiếp tục tuyên truyền, đối thoại, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ để vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. Với những vị trí đã bàn giao nhưng còn bị cản trở thi công, địa phương chỉ đạo Công an xã bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ thi công theo kế hoạch của nhà thầu; trường hợp cần thiết sẽ xem xét các biện pháp theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư cho biết, địa phương đang tập trung xử lý những vướng mắc còn lại, vận động người dân phối hợp bàn giao mặt bằng, không để ảnh hưởng đến hoạt động thi công.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp với UBND xã Sen Ngư giải quyết các tồn tại, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trước ngày 15/11/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết: Để bảo đảm tiến độ các dự án và mục tiêu giải ngân hoàn thành cao nhất, ban tập trung vào 3 nhóm giải pháp: Chỉ đạo sát sao các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công hợp lý, tăng ca tăng kíp trên công trường; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc GPMB còn lại tại các dự án trọng điểm; đẩy nhanh nghiệm thu, giải ngân theo phương châm thi công đến đâu, nghiệm thu, giải ngân đến đó.

Một đoạn đường ven biển qua xã Cam Hồng đã hoàn thiện, góp phần kết nối giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - Ảnh: B.C

Tỉnh yêu cầu xã Sen Ngư quyết liệt xử lý vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư trước ngày 31/12/2026. Thời gian còn lại không nhiều, trong khi thời tiết và mặt bằng tiếp tục tác động trực tiếp đến tiến độ. Để công trình hoàn thành đúng kế hoạch, chủ đầu tư, chính quyền địa phương và nhà thầu cần phối hợp quyết liệt, đồng bộ từ GPMB đến thi công, nghiệm thu và giải ngân. Đây là điều kiện để dự án sớm hoàn thành, phát huy vai trò kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương.