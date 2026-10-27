Đường ven biển Quảng Trị chạy nước rút đảm bảo về đích đúng hẹn

Những điểm nghẽn cuối cùng

Dự án thành phần 1 – Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 có tổng mức đầu tư gần 2.487 tỷ đồng, khởi công tháng 1/2022, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Tuyến đường gồm ba đoạn với tổng chiều dài 80km: đoạn Nam Roòn - Quảng Phúc dài 21,9km, đoạn Nam Cầu Lý Hòa - Quang Phú dài 15,5km, đoạn Hà Trung - Mạch Nước dài 42,6km (không bao gồm đoạn qua FLC dài 5,8km do nhà đầu tư tự thực hiện).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị, việc giải phóng mặt bằng đã đạt 99,97%, với 79,866/80 km được bàn giao. Các hạng mục cầu, cống và công trình thoát nước cơ bản hoàn thành.

Giá trị thực hiện các hợp đồng xây lắp đạt hơn 1.345 tỷ đồng, tương đương khoảng 82%. Khối lượng thảm bê tông nhựa lớp C19 đạt 78,33%, lớp C12.5 mặt trên cùng đạt 71% chiều dài tuyến. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đạt hơn 2.162,8 tỷ đồng, tương đương 86,97% tổng mức đầu tư; trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 88,3%, vốn ngân sách tỉnh đạt 84,13%.

Dự án thành phần 1 – Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 có tổng mức đầu tư gần 2.487 tỷ đồng.

Đường ven biển được xác định là một trong những công trình giao thông trọng điểm, mang tính chiến lược của tỉnh Quảng Trị. Khi đưa vào vận hành, tuyến đường này không chỉ hoàn thiện mạng lưới giao thông dọc hành lang ven biển mà còn tăng cường khả năng kết nối giữa các khu kinh tế, đô thị, du lịch và dịch vụ. Ý nghĩa hơn, dự án sẽ mở rộng không gian phát triển mới cho địa phương từ Đông sang Tây và liên hoàn từ Nam ra Bắc.

Dù đã đến chặng đường cuối, dự án vẫn còn vướng khoảng 114m tại xã Sen Ngư và xã Đông Trạch; trong đó, đoạn qua xã Sen Ngư còn hơn 100m chưa bàn giao do vướng hai hộ dân; tại xã Đông Trạch còn một vị trí dài 13,76m, rộng 2,5m ở phía trái tuyến.

Chiều 26/10, trao đổi với PV Người Đưa tin, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sen Ngư cho biết: "Trên địa bàn hiện còn vướng mắc hai hộ dân nằm trong phạm vi dự án đường ven biển. Hiện, UBND xã đang phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc còn lại, phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng và bàn giao phần mặt bằng cuối cùng cho đơn vị thi công chậm nhất vào ngày 20/11".

Dốc lực đảm bảo kịp tiến độ

Để kịp tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2026, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nỗ lực, tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi đẩy nhanh thi công hoàn thiện các hạng mục, đặc biệt các đoạn mới bàn giao mặt bằng... Đồng thời, đề nghị các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc và sớm bàn giao mặt bằng còn lại trên trong tháng 10/2026.

Tại các xã Sen Ngư và Cam Hồng, công trường đường ven biển đang bước vào giai đoạn nước rút. Máy móc hoạt động liên tục trên những đoạn tuyến đã có mặt bằng; các đơn vị tập trung hoàn thiện nền đường, thi công cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm bê tông nhựa. Nhiều đoạn đã hoàn thành thảm nhựa, sơn kẻ vạch mặt đường, trong khi những vị trí vừa được bàn giao mặt bằng đang được khẩn trương triển khai thi công.

Đơn vị thi công gói thầu XL06 đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Ông Nguyễn Chí Phương, Phó Ban điều hành dự án đường ven biển - gói thầu XL06 thuộc nhà thầu Trường Thịnh cho biết, gói thầu này tổng chiều dài hơn 21,4km, trong đó đoạn qua xã Sen Ngư gần 14km, đơn vị tập trung nhân lực, máy móc... tận dụng thời tiết đang thuận lợi, đẩy nhanh thi công các đoạn còn lại để hoàn thành dự án trong năm 2026.

Theo ông Phương, gói thầu này hiện đã giải ngân trên 80%, nhà thầu đang tổ chức trên 10 mũi thi công hoàn thiện nền đường các đoạn mới bàn giao mặt bằng và chuẩn bị thảm bê tông nhựa các đoạn đã xong cấp phối đá dăm.

Đường ven biển là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Quảng Trị. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông dọc ven biển, tăng khả năng kết nối các khu kinh tế, đô thị, du lịch, dịch vụ; đồng thời, mở rộng không gian phát triển của địa phương từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc và ngược lại.

Việc phần lớn mặt bằng đã được giải phóng nhưng vẫn còn những vị trí rất nhỏ chưa thể bàn giao đang đặt ra yêu cầu phải xử lý linh hoạt, đúng quy định và dứt điểm. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Vì vậy, tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm các vị trí còn vướng mặt bằng, đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công hợp lý để bù tiến độ.