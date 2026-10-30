Đường ven biển hơn 6.533 tỷ đồng nối TP.HCM - Lâm Đồng dần hoàn thiện

Dự án nâng cấp đường ven biển ĐT994, kết nối khu vực ven biển TP.HCM với tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn thi công nhiều hạng mục quan trọng.

Dọc tuyến ĐT994, nhiều đoạn đã hoàn thành mặt đường, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục phụ trợ. Một số cây cầu đã thông xe, trong khi các vị trí còn lại tiếp tục được thi công.

Đến nay, khu vực đầu tuyến, đoạn từ Long Sơn đến nút giao Quốc lộ 51 đã hoàn thành việc mở rộng. Đoạn xây mới dài hơn 2km từ nút giao Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp cũng đã thảm nhựa, sơn vạch, lắp lan can và hệ thống chiếu sáng nhưng chưa đưa vào khai thác.

Trên tuyến, cầu Cửa Lấp 2 dài 721m, rộng 12,5m, được xây dựng song song với cầu hiện hữu, đã thông xe từ ngày 19/4/2025, góp phần tăng năng lực lưu thông khu vực cửa ngõ ven biển.

Về phía Long Hải, Phước Hải, các hạng mục mở rộng mặt đường, vỉa hè, trồng cây xanh tiếp tục được hoàn thiện. Đáng chú ý, đoạn cầu cạn ven biển qua đèo Nước Ngọt, kết nối Long Hải với Phước Hải, đã thông xe cuối tháng 6, tạo thêm hướng lưu thông qua khu vực có địa hình đèo dốc, mặt đường cũ hẹp.

Ở khu vực Hồ Tràm, Bình Châu đến giáp ranh Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng, nhiều đoạn đã hoàn thành, mặt đường rộng rãi, dải phân cách được trồng cây xanh. Tuy nhiên, tiến độ giữa các phân đoạn vẫn chưa đồng đều.

Nhiều dự án đang được triển khai dọc tuyến, đặc biệt tại khu vực giáp ranh xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng), góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực.

Dự án nâng cấp đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận khởi công tháng 6/2023, dài khoảng 76,86km, tổng mức đầu tư hơn 6.533 tỷ đồng, chia thành 5 đoạn thành phần. Theo quy hoạch, tuyến đường có quy mô 6 - 8 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h ngoài đô thị và khu dân cư, 50km/h trong đô thị và khu đông dân cư.

Khi hoàn thành đồng bộ, ĐT994 sẽ tăng cường kết nối Long Sơn, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, các khu công nghiệp với hệ thống giao thông liên vùng. Tuyến đường cũng góp phần kết nối các điểm du lịch ven biển từ Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu đến khu vực Sơn Mỹ, Lagi và Phan Thiết, tạo thuận lợi cho vận tải và phát triển du lịch.