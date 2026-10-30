Đường ven biển hơn 1.600 tỷ đồng ở Quảng Trị tăng tốc thảm nhựa, về đích cuối năm

Ngày 30/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, Dự án thành phần 1 - đường ven biển, thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, đã thực hiện hơn 1.345 tỷ đồng trong tổng giá trị hợp đồng xây lắp hơn 1.642 tỷ đồng, đạt khoảng 82%.

Tuyến đường ven biển ở Quảng Trị đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đáng chú ý, phần việc thảm mặt đường bê tông nhựa trên tổng chiều dài 80km vẫn còn khá lớn. Đến nay, các nhà thầu mới hoàn thành lớp bê tông nhựa C19 trên 62,73km, đạt 78,33%; lớp C12.5 trên 56,23km, đạt 71%.

Trong khi đó, phần lớn cầu, cống và công trình thoát nước trên tuyến đã cơ bản hoàn thành. Hiện chỉ còn 3 cống thuộc gói thầu XL06 tại xã Sen Ngư đang thi công do được bổ sung và mới bàn giao mặt bằng. Các hạng mục này dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Trước yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Trị đưa công trình vào sử dụng trước ngày 31/12/2026, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc và vật liệu, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp trên những đoạn tuyến đã có mặt bằng. Ban quản lý dự án cũng yêu cầu các đơn vị không để những vị trí còn vướng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Các nhà thầu đang tăng tốc thảm bê tông nhựa, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các gói thầu trước ngày 20/12.

Nhiều đoạn tuyến đang được hoàn thiện các lớp mặt đường để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Theo kế hoạch, toàn bộ các gói thầu phải hoàn thành thảm bê tông nhựa trước ngày 20/12. Sau đó, các đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và thanh quyết toán trước ngày 31/12/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ bố trí cán bộ tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi tiến độ từng gói thầu và xử lý các nhà thầu không bảo đảm cam kết về nhân lực, thiết bị cũng như tiến độ thi công.

Các đơn vị thi công được yêu cầu tập trung nhân lực, máy móc, vật liệu, tổ chức tăng ca, tăng kíp; đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Đường ven biển Quảng Trị dài 134km, vốn đầu tư hơn 5.230 tỷ đồng Tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Trị có tổng chiều dài 134km, tổng vốn đầu tư hơn 5.230 tỷ đồng, được triển khai trước thời điểm sáp nhập tỉnh. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế biển và liên kết các khu vực trong tỉnh. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ) dài 86km, vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, khởi công tháng 1/2022. Đoạn qua tỉnh Quảng Trị (cũ) dài 48km, vốn đầu tư 2.060 tỷ đồng, khởi công tháng 4/2022, kết nối với Hành lang kinh tế Đông - Tây. Riêng dự án thành phần 1 - đường ven biển, thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 (địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ), có tổng giá trị hợp đồng xây lắp hơn 1.642 tỷ đồng.