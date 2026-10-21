Đường ven biển 6.533 tỷ đồng nối TP.HCM - Lâm Đồng chạy đua về đích năm 2027

Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến đường ven biển ĐT994, diện mạo công trình đang thay đổi rõ nét. Nhiều đoạn đã hoàn thành mặt đường, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục phụ trợ. Bên cạnh đó, một số cây cầu đã được đưa vào khai thác. Tại những vị trí còn lại, máy móc, nhân lực tiếp tục được huy động để triển khai các hạng mục, từng bước hoàn thiện tuyến đường.

Ở điểm đầu dự án, đoạn từ Long Sơn đến nút giao QL51 đã hoàn thành mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân.

Tiếp nối là đoạn đường xây mới dài hơn 2km, từ nút giao QL51 đến cầu Cửa Lấp. Đoạn tuyến này đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt lan can và hệ thống chiếu sáng nhưng chưa đưa vào khai thác.

Cạnh đó, cầu Cửa Lấp 2, dài 721m, rộng 12,5m, được xây dựng song song với cầu hiện hữu, đã thông xe ngày 19/4/2025 hiện đón lưu lượng xe qua lại ổn định. Công trình đã góp phần tăng năng lực lưu thông qua khu vực cửa ngõ ven biển, đồng thời tạo thêm điều kiện kết nối giữa các đoạn tuyến của dự án.

Di chuyển về phía Long Hải, công trường ghi nhận những chuyển biến tại các hạng mục mở rộng mặt đường, vỉa hè và trồng cây xanh. Diện mạo tuyến đường từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu khai thác và chỉnh trang không gian ven biển.

Đặc biệt đoạn cầu cạn ven biển uốn lượn song song với tuyến đường cũ qua đèo Nước Ngọt, kết nối Long Hải với Phước Hải, đã được thông xe vào cuối tháng 6. Công trình mở thêm hướng lưu thông qua khu vực đèo ven biển, nơi tuyến đường cũ có mặt cắt hẹp, việc di chuyển còn gặp khó khăn.

Cách đèo Nước Ngọt khoảng 2km, hoạt động thi công tiếp tục diễn ra. Máy móc được tập trung để thảm nhựa mặt đường; dải phân cách giữa các làn xe đã được trồng cây xanh, trong khi những hạng mục còn lại được triển khai hoàn thiện.

Từ Long Sơn qua Long Hải đến Phước Hải, có thể thấy nhiều đoạn tuyến đã thành hình, một số hạng mục đã đưa vào khai thác, song tiến độ hoàn thiện giữa các phân đoạn chưa đồng đều.

Còn phía Hồ Tràm, Bình Châu đến khu vực giáp ranh Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng, nhiều đoạn đường đã hoàn thành, mặt đường rộng rãi, trải dài qua các khu vực ven biển. Dải phân cách được trồng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan thông thoáng và cải thiện điều kiện đi lại cho người dân.

Dự án nâng cấp đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận được khởi công từ tháng 6/2023, có chiều dài khoảng 76,86km, tổng mức đầu tư hơn 6.533 tỷ đồng. Theo quy hoạch, tuyến đường có quy mô từ 6 - 8 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h đối với các đoạn ngoài đô thị và khu dân cư, 50km/h trong đô thị và khu đông dân cư. Dự án được chia thành 5 đoạn thành phần chính, triển khai thi công theo từng phân đoạn.

Ở phía đầu tuyến, ĐT994 có vai trò kết nối khu vực Long Sơn, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, các khu công nghiệp và dự án hóa dầu Long Sơn. Khi được kết nối đồng bộ với đường liên cảng, cầu Phước An và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường sẽ bổ sung hướng lưu thông cho hoạt động vận tải, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc kết nối khu vực sản xuất với hệ thống cảng biển và các đầu mối giao thông liên vùng.

Với lĩnh vực du lịch, tuyến đường đi qua và kết nối các địa bàn ven biển như Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc và Bình Châu đến Sơn Mỹ ra Lagi, Phan Thiết… những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng và dịch vụ. Hạ tầng giao thông được cải thiện sẽ tạo thuận lợi cho việc di chuyển giữa các điểm đến, mở rộng khả năng tổ chức các hành trình du lịch liên tuyến và nâng cao khả năng tiếp cận các khu vực ven biển.