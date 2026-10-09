Đường ven biển 4.651 tỷ đồng ở Nghệ An: Vì sao nhiều đoạn hạn chế tốc độ 30 - 40km/h?

Đường đẹp nhưng bị giới hạn tốc độ mức thấp

Thời gian gần đây, người tham gia giao thông trên tuyến đường ven biển qua tỉnh Nghệ An luôn băn khoăn, không hiểu vì sao tuyến đường mới làm rộng thênh thang lại có rất nhiều đoạn giới hạn tốc độ ở các mức khác nhau.

Biển giới hạn tốc độ 40km/h trên đường ven biển ở Nghệ An kèm dòng chữ "công trường đang thi công" nhưng không có đơn vị nào thi công cả (nút giao ở xã Quỳnh Phú).

Anh Nguyễn Văn Hải (ở thôn 9, xã Quỳnh Văn) cho biết, đường này mới làm, rộng, thẳng đẹp lại chủ yếu đi qua đồng ruộng nhưng tôi đi thấy có nhiều đoạn người ta cắm biển giới hạn tốc độ 40km/h kèm thông báo "công trường đang thi công". Tuy nhiên, tôi đi qua đây cả tuần mà có thấy máy móc hay ai thi công đâu. Đi nhanh thì sợ bị phạt, mà đi chậm thì ức chế.

Còn theo anh Hồ Văn Hùng (làm nghề lái xe tải ở thôn 7, xã Quỳnh Anh), đoạn từ Quỳnh Anh qua Quỳnh Phú đường thẳng đẹp, vắng xe mà lại cắm biển hạn chế 40km/h. Nhiều khi đang đi tốc độ 80km/h thấy biển phải phanh vội. Những lúc như vậy chỉ sợ xe phía sau lao vào xe mình.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, tuyến đường ven biển qua Nghệ An có chiều dài hơn 60km. Một số đoạn qua khu vực xã Trung Lộc, Hải Lộc vẫn phải đi vòng vèo qua khu dân cư và sử dụng một phần đường cũ mở rộng, còn lại toàn tuyến đều là đường mới rất đẹp.

Biển giới hạn tốc độ 30km/h kèm thông báo "giảm tốc độ dưới 30km/h khi vào khu dân cư đông người" ở xã Hải Châu, thế nhưng 2 bên đường là bờ biển và cây cối không có dân cư.

Đường cũng đã được bố trí đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, vạch sơn, hộ lan mềm… Tuy nhiên, ở đoạn từ xã An Châu ra hết Quỳnh Phú có một đoạn cắm biển giới hạn tốc độ 30km/h (ở khu vực sát bãi biển xã Diễn Kim cũ); khoảng 4 – 5 đoạn ngắt quãng cắm biển giới hạn tốc độ 40km/h (ở xã Diễn Châu, Quỳnh Phú, Quỳnh Anh).

Phấn đấu hết tháng 10/2026 sẽ tháo biển hạn chế tốc độ 40km/h

Ông Nguyễn Đình Khang, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết: Tuyến đường ven biển dù đã được đưa vào sử dụng, nhưng chưa bàn giao cho địa phương quản lý. Hiện nay việc tổ chức giao thông, cắm biển trên tuyến vẫn do chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An quyết định.

Trong mùa hè 2026, đoạn bãi biển xã Diễn Kim cũ bỗng trở thành điểm du lịch khi du khách khắp nơi về đây thưởng thức món cá trích. (Ảnh: MXH)

Lý giải việc cắm biển hạn chế tốc độ trên tuyến, ông Phan Văn Bình, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao. Dù hiện trường không còn máy móc cơ giới thi công, các đơn vị vẫn tiếp tục cắt cỏ, vệ sinh công trường. Đặc biệt, tại các nút giao chưa được bàn giao, biển hạn chế tốc độ 40km/h vẫn được giữ lại nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông và phục vụ việc hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Riêng đoạn đường thẳng dài khoảng 300-400m tại Km 38-39, qua xã Quỳnh Phú, vẫn phải đặt biển giới hạn tốc độ 40km/h do nhà thầu đang chỉnh sửa cọc tiêu, gia cố lề đường.

Tuyến đường ven biển qua Nghệ An được đầu tư với nguồn vốn lên đến 4.651 tỷ đồng. (Ảnh: S.H).

Theo ông Bình, đoạn qua xã Diễn Kim, Diễn Hải (cũ), nay là xã Hải Châu, vẫn được đặt biển giới hạn tốc độ 30km/h theo đề nghị của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Mùa hè năm 2026, khu vực này phát sinh điểm du lịch thu hút đông người đến check-in, tắm biển và thưởng thức cá trích nướng. Phương tiện đỗ tràn lan hai bên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, Ban buộc phải đặt biển hạn chế tốc độ tạm thời 30km/h.

“Ban đã trao đổi với Phòng CSGT và Cục CSGT (Bộ Công an) về phương án cắm biển, tổ chức giao thông trên tuyến. Thời gian tới, Ban sẽ chỉ đạo nhà thầu, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành bàn giao tuyến đường trong tháng 11/2026. Khi đó, tốc độ phương tiện trên toàn tuyến sẽ được nâng lên tối đa 80km/h”, ông Bình thông tin.

Hiện Ban đang chỉ đạo nhà thầu lần lượt hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại từng nút giao. Vị trí nào hoàn thành sẽ được tháo biển hạn chế tốc độ, phấn đấu hoàn tất trong tháng 10/2026. Đối với điểm du lịch “cá trích”, Ban yêu cầu địa phương giải tỏa các quầy, sạp kinh doanh ở hai bên đường, nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông. Trường hợp mật độ phương tiện và người qua lại đông, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu đặt biển báo khu đông dân cư theo quy định.

Dự án đường ven biển kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) dài 67,5km. Toàn tuyến được xây dựng quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11m.

Trong đó giai đoạn 1, từ Km 76+00 - Km 83+500 (từ điểm giao quốc lộ 46 đến tỉnh lộ 535, tỉnh Nghệ An), đã được thi công từ tháng 7/2020; hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 năm nay.

Giai đoạn 2 dài hơn 60km với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng. Thời gian thi công từ tháng 2/2022 - 2/2026. Đến đầu năm 2026, dự án cơ bản hoàn thành và cho thông xe.