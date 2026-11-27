Chị Lê Thị Lan và người thân cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn đã giúp gia đình được đoàn tụ

Mong mỏi một ngày về

Một trong những việc đầu tiên chị Lê Thị Lan làm khi trở về quê nhà là cùng chị gái Lê Thị Dung tới cảm ơn những người đã giúp đỡ mình. Trung tuần tháng 11, hai chị em có mặt tại trụ sở Công an phường Đông Sơn, nơi hơn nửa năm trước đã tiếp nhận đề nghị tìm kiếm người thân của gia đình.

Theo lời kể của chị Lan, cách đây hơn 20 năm, vì suy nghĩ còn bồng bột, chị nghe lời bạn bè rủ rê sang Trung Quốc làm ăn mà không kịp báo cho gia đình. Những tưởng chỉ đi mưu sinh một thời gian rồi về, nào ngờ những khó khăn nơi đất khách khiến chuyến đi kéo dài hết năm này qua năm khác.

Vốn ít chữ, lại không biết tiếng Trung Quốc, chị gặp nhiều trở ngại trong công việc và sinh hoạt hằng ngày. Những nhọc nhằn của cuộc sống tha hương càng khiến chị thấm thía nỗi nhớ nhà, nhớ những người thân đã lâu không có tin tức.

Nghẹn ngào nhắc lại quãng đời xa quê, chị Lan tâm sự: “Bằng ấy thời gian sống ở Trung Quốc, tôi chỉ đau đáu có ngày được trở về quê hương, được gặp lại cha mẹ, anh chị em. Cuộc sống nơi đất khách vô cùng cực khổ, tôi chỉ biết khóc thầm một mình. Đến khi có cơ hội trở về thì bố mẹ đã không còn nữa. Đó là điều khiến tôi day dứt và tiếc nuối nhất”.

Ở quê nhà, anh chị em cũng chưa một ngày nguôi mong ngóng. Chị Dung cho biết, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng với những thông tin ít ỏi có được, việc xác định em gái đang ở đâu chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dẫu xa cách hơn hai thập kỷ, người thân vẫn không từ bỏ hy vọng.

Khi biết Công an phường Đông Sơn triển khai mô hình “Phòng tiếp dân trực tuyến”, chị Dung đã chủ động liên hệ, trình bày hoàn cảnh và nhờ hỗ trợ. Từ cuộc trao đổi ấy, việc tìm kiếm em gái được nối tiếp với sự vào cuộc của các cán bộ, chiến sĩ công an.

Những người nối lại tình thân

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị của gia đình, Công an phường Đông Sơn đã cử cán bộ xuống địa bàn tìm hiểu hoàn cảnh, xác minh lai lịch và thời điểm chị Lan mất liên lạc với người thân. Cùng với việc rà soát các nguồn tin, đơn vị chủ động liên hệ với cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc để nhờ hỗ trợ.

Niềm vui đoàn tụ của chị Lê Thị Lan và người thân sau hơn 20 năm xa cách

Tìm kiếm một người đã hơn hai thập kỷ bặt tin nơi xứ người không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả khi có được manh mối, do chị Lan không thông thạo tiếng Trung, không biết sử dụng các thiết bị công nghệ nên việc liên lạc, trao đổi thông tin hay tìm đến các cơ quan chức năng nước sở tại đều gặp trở ngại. Có lúc, cuộc tìm kiếm tưởng chừng rơi vào bế tắc.

Không nản lòng, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rà soát thông tin, thường xuyên trao đổi với gia đình và tìm đến sự giúp đỡ của những người đồng hương. Trong số những người nhiệt tình hỗ trợ có chị Trần Thị Hướng (SN 1976), người con của phường Đông Sơn hiện đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc.

Nhờ sự chung sức của nhiều người, những thủ tục cần thiết để chị Lan hồi hương, từ hộ chiếu đến thị thực, lần lượt được hoàn thiện. Ngày 15.11.2026, sau hơn 6 tháng kiên trì tìm kiếm, tin vui mà cả gia đình và các cán bộ, chiến sĩ mong đợi bấy lâu cũng đến: Chị Lan đã trở về Việt Nam an toàn.

Thiếu tá Lê Vương Anh, Phó trưởng Công an phường Đông Sơn, cho biết hoàn cảnh của gia đình chị Dung khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xúc động. Dẫu biết việc tìm kiếm một người mất liên lạc quá lâu ở nước ngoài sẽ gặp không ít khó khăn, mọi người vẫn quyết tâm giúp đỡ gia đình.

“Nhưng nghĩ đến mong mỏi của gia đình sau hơn 20 năm thất lạc người thân, chúng tôi lại động viên nhau cố gắng, kiên trì tìm thêm thông tin, kết nối với những người có thể hỗ trợ. Khi biết chị Lan có thể trở về an toàn, chúng tôi cũng rất vui và xúc động vì đã góp một phần nhỏ giúp gia đình được đoàn tụ”, Thiếu tá Lê Vương Anh chia sẻ.

Được triển khai từ ngày 3.2.2026, mô hình “Phòng tiếp dân trực tuyến” của Công an phường Đông Sơn tạo thuận lợi cho người dân khi cần tìm hiểu pháp luật, giải đáp những vướng mắc về thủ tục hành chính hay đề nghị lực lượng công an giúp đỡ. Sau hơn 5 tháng hoạt động, mô hình đã tiếp nhận hàng nghìn câu hỏi của người dân. Riêng tháng 6.2026, đơn vị tiếp nhận 256 câu hỏi qua trao đổi trực tiếp và tin nhắn trên nền tảng Zoom, trong đó có 92 trường hợp được hướng dẫn, giải đáp ngay trong buổi tiếp dân. Đơn vị cũng tiếp nhận, trả kết quả 104 hồ sơ liên quan đến căn cước, cư trú, đăng ký phương tiện và hỗ trợ khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Từ một mô hình được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, “Phòng tiếp dân trực tuyến” còn là nơi tiếp nhận những tâm tư, nguyện vọng, những hoàn cảnh cần được sẻ chia, giúp đỡ. Với gia đình chị Dung, cuộc trao đổi qua màn hình đã mở đầu cho hành trình tìm lại người em gái sau hơn hai thập kỷ xa cách.

Hơn 20 năm lưu lạc, chị Lan đã tìm được đường về nhà. Dẫu không còn cha mẹ, chị vẫn có anh chị em, có những người thân đã bao năm mong ngóng tin chị. Tình thân ấy, cùng nghĩa tình của những người đã tận tâm giúp chị hồi hương, sẽ là chỗ dựa để người phụ nữ ở tuổi 57 bắt đầu lại cuộc sống trên quê hương mình.