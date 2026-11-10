Đường Vành đai I trước chặng nước rút

Vị trí ngã tư Bờ Đậu là điểm nghẽn lớn ở đầu tuyến, nay đã thông về mặt bằng.

Những vị trí từng khiến công trường phải chờ đợi, thi công cầm chừng nay đã có sự thay đổi. Từ ngày 25-10, khi những phần mặt bằng còn lại được bàn giao, nhà thầu tổ chức lại phương án thi công, bổ sung nhân lực, thiết bị, tập trung xử lý các vị trí đủ điều kiện triển khai. Đây là chuyển biến quan trọng đối với dự án có tiến độ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian qua.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, tuyến Vành đai I dài gần 9km, với tổng diện tích đất thu hồi 31,18ha, ảnh hưởng đến 471 hộ dân và 6 tổ chức. Trong đó, xã Vô Tranh có 85 hộ, phường Quan Triều có 173 hộ và xã Đồng Hỷ có 213 hộ bị ảnh hưởng.

Ngoài đất đai, nhà cửa, công trình trên đất, quá trình giải phóng mặt bằng còn liên quan đến việc di chuyển 32 ngôi mộ và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại xã Vô Tranh và phường Quan Triều cơ bản hoàn thành. Tại xã Đồng Hỷ, diện tích mặt bằng tuyến chính cũng đã được giải quyết, chỉ còn một số vị trí phát sinh và công trình đường nước sạch cần di chuyển.

Kết quả này có sự đóng góp đáng kể của chính quyền các địa phương trong rà soát nguồn gốc đất, tuyên truyền, vận động người dân và phối hợp xử lý những trường hợp còn vướng mắc.

Các kiến nghị liên quan đến đất đai, tài sản và hạ tầng kỹ thuật từng bước được giải quyết, góp phần thu hẹp phạm vi mặt bằng chưa bàn giao.

Nút thắt lớn nhất tại cổng Trại giam Phú Sơn 4 đã được bàn giao. Nhà thầu đang tập trung thi công để kết nối với cây cầu trên tuyến tại đây.

Khi điều kiện thi công được cải thiện, trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thuộc các đơn vị xây lắp. Ông Phạm Văn Nam, Chỉ huy trưởng công trường, Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng, cho biết: Nhà thầu quyết tâm tận dụng mặt bằng được bàn giao từ ngày 25/10, tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu thông tuyến, bảo đảm người dân có thể đi lại vào ngày 31/12/2026.

Hiện, nhà thầu đang triển khai 6 mũi thi công. Nhiều hạng mục đã đạt khối lượng đáng kể: cầu Phú Sơn và cầu Sơn Cẩm cơ bản hoàn thành phần mặt cầu, lan can; cầu Phú Đồng đã hoàn thành các trụ, mố và 20/20 phiến dầm super. Hệ thống cống dọc đạt 93,09%, cống ngang đạt 84,74%; đắp đất nền K95 đạt 88,59%...

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, cho biết: Chủ đầu tư đã phối hợp với nhà thầu xây dựng biểu tiến độ chi tiết, xác định ngày 31/3/2027 là thời hạn hoàn thành toàn bộ tuyến. Tuyến đường sẽ góp phần kết nối thuận lợi hơn giữa các khu vực, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực cho kinh tế - xã hội địa phương.