Thông tin trên được nêu tại buổi làm việc ngày 18/11 giữa Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội với UBND Thành phố và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Đoàn giám sát khảo sát thực địa tại các vị trí trọng điểm trên tuyến phía Tây của dự án. Ảnh: Lê Hải

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội cơ bản hoàn thành khi đã bàn giao 57,52/58,12 km (đạt 98,97%) cùng 13 khu tái định cư đã xây dựng xong. Ở hợp phần xây dựng đường song hành (Dự án thành phần 2.1), giá trị sản lượng hiện đạt khoảng 90%; 4 gói thầu xây lắp đạt từ 69,93% đến 99,80%, trong đó khoảng 15 km đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 10/10/2026. Hợp đồng các gói thầu này đã được gia hạn đến ngày 31/12/2026.

Tuy nhiên, UBND Thành phố đã thẳng thắn tự đánh giá nguy cơ chậm các mốc thời gian theo Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội đang ở "mức đỏ". Tính đến hết tháng 10/2026, trong số các gói thầu của Tiểu dự án đầu tư công, vẫn còn 2 gói chậm tiến độ so với hợp đồng BOT (bên cạnh 4 gói vượt và 3 gói đáp ứng).

Trước thực tế này, Đoàn giám sát đề nghị chính quyền thành phố làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đối với những hạng mục chậm trễ; đồng thời yêu cầu lập kế hoạch tăng tốc chi tiết theo tháng cho các hạng mục thuộc "đường găng" tiến độ, gắn với điều kiện vật liệu, bệ đúc, nhân lực và thiết bị. Đáng chú ý, cơ quan giám sát cũng yêu cầu giải trình căn cứ pháp lý của khoản tăng tổng mức đầu tư khoảng 2.524 tỷ đồng, việc bố trí vốn chậm trong năm 2026 và phương án cân đối nguồn vốn cho các năm 2027 – 2028.

Về khía cạnh tài chính, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai lưu ý dự án cần song hành cả "đường găng" tiến độ lẫn "đường găng" về vốn, đề nghị Sở Tài chính chú trọng công tác thanh toán, giải ngân và sớm tham mưu phương án phân bổ vốn ngân sách năm 2027.

Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát thực địa tại 3 vị trí trọng điểm trên tuyến phía Tây, gồm: công trường cầu Hồng Hà vượt sông Hồng (Km15, xã Ô Diên), nút giao Đại lộ Thăng Long (Km28+900, xã Sơn Đồng) và nút giao Quốc lộ 6 (Km38+100, phường Yên Nghĩa).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn khẳng định dự án có quy mô lớn, phức tạp và đối mặt nhiều thách thức về tài chính, thủ tục hành chính cũng như điều phối liên vùng. Thành phố sẽ tiếp thu các kiến nghị, quyết liệt điều hành để hoàn thành dự án theo đúng nghị quyết của Quốc hội.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Thanh Hà đề nghị UBND Thành phố cập nhật, thống nhất lại số liệu về khối lượng, mốc tiến độ và tổng mức đầu tư. Với những nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn sẽ tổng hợp để kiến nghị lên cấp có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời.