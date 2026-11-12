Đường Vành đai 3 qua Tây Ninh bứt tốc về đích, chờ khép kín toàn tuyến vào cuối năm 2026

Dự án đường Vành đai 3 qua tỉnh Tây Ninh, thuộc dự án thành phần 7 dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM. Đến nay các hạng mục nút giao, cầu cạn trên tuyến đã cơ bản hoàn thành, chờ ngày khớp nối toàn tuyến.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 12/11, trên công trường cao tốc nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, lắp khe co giãn các cầu vượt, đường song hành cao tốc.

Hệ thông cầu vượt, các nhánh đường dẫn kết nối đường địa phương với cao tốc đã làm xong.

Dọc tuyến hệ thống biển báo giao thông đã được lắp đặt tại nhiều vị trí.

Công nhân thi công khe co giãn cầu vượt Tân Bửu.

Theo chủ đầu tư, trên công trường nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục phụ trợ, an toàn giao thông, chuẩn bị sơn vạch kẻ đường khi thời tiết thuận lợi.

Trên tuyến có "siêu nút giao" Mỹ Yên (xã Bến Lức) kết nối đường cao tốc Vành đai 3 - TP.HCM với trục cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Bến Lức - Long Thành, quốc lộ 1. Hiện tại, các hạng mục chính nút giao đã hoàn thành, chờ ngày chính thức thông xe.

Từ nút giao này hình thành trục giao thông huyết mạch, giúp các phương tiện giao thông di chuyển thuận lợi liền mạch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, logistics tăng cường kết nối giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Trần Thiện Trúc, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh (chủ đầu tư dự án thành phần 7) cho biết, hiện tiến độ dự án đạt hơn 96,3% sản lượng. Phần tuyến chính cao tốc đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, bám sát kế hoạch thông xe, dự kiến cuối năm 2026.

Clip: Toàn cảnh nút giao Mỹ Yên kết nối hai tuyến cao tốc.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 6,84km. Theo kế hoạch đường Vành đai 3 - TP.HCM qua tỉnh Tây Ninh sẽ hoàn thành thông xe cuối tháng 12/2026. Sau hoàn thành tuyến đường này là "mảnh ghép" quan trọng kết nối cao tốc Bến Lức - Long, TP.HCM - Mỹ Thuận, tạo trục giao thông liên hoàn kết nối các tỉnh miền Tây với Đông Nam bộ.

Vĩnh Phú