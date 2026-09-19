Đường Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc về đích vào cuối tháng 9

Dự án thành phần 3 đường Vành đai 3 - TPHCM qua TP Đồng Nai đang bước vào giai đoạn nước rút về đích. Ảnh: PHÚ NGÂN

Nhộn nhịp thi công

Những ngày này, trên công trường đường Vành đai 3 qua khu vực Nhơn Trạch, nhiều phương tiện, máy móc tiếp tục được huy động phục vụ thi công. Các hạng mục đường, nút giao, cầu vượt và công trình phụ trợ đang được tập trung hoàn thiện.

Công nhân thi công 3 ca 4 kíp quyết tâm đưa tuyến đường về đích trong tháng 9-2026. Ảnh: PHÚ NGÂN

Dự án thành phần 3 có chiều dài khoảng 11,26km, điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối tại mố B cầu Nhơn Trạch, tổng mức đầu tư khoảng 2.584 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 18-6-2023.

Tại khu vực tuyến chính từ đầu dự án đến nút giao ĐT25B, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thiện. Hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông và sơn kẻ vạch đường được triển khai, trong khi tại cầu vượt ĐT25C, các đơn vị tập trung hoàn thành những phần việc còn lại.

Nút giao dự án đường Vành đai 3 với đường 25B đã gần hoàn thiện. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ở khu vực nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc xã Phước An, các đơn vị đang triển khai đường dẫn và các nhánh kết nối. Đây là vị trí có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối Vành đai 3 với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, còn một số phần việc cần tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Vành đai 3 đoạn cầu Nhơn Trạch hướng về TPHCM đã được đưa vào khai thác tạm. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo yêu cầu của TP Đồng Nai, các đơn vị thi công phải tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối tháng 9-2026. Công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng tại một số vị trí cũng được yêu cầu xử lý đồng thời để không ảnh hưởng đến thi công.

Nhiều hạng mục dự án Vành đai 3-TPHCM đoạn qua TP Đồng Nai đã bước vào giai đoạn cuối. ﻿Ảnh: PHÚ NGÂN

Đến cuối tháng 8-2026, sản lượng thi công các gói thầu xây lắp đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng đã ký. Mục tiêu được TP Đồng Nai đặt ra là hoàn thành xây lắp vào cuối tháng 9, qua đó đồng bộ với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành toàn tuyến trong tháng 9-2026.

Dự án đường Vành đai 3 - TPHCM qua Đồng Nai tăng tốc về đích trong tháng 9-2026. ﻿Thực hiện: PHÚ NGÂN

Mắt xích kết nối với sân bay Long Thành

Đường Vành đai 3 qua TP Đồng Nai là một đoạn quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng. Khi hoàn thành và kết nối đồng bộ, tuyến đường sẽ tạo thêm trục giao thông giữa khu vực Nhơn Trạch với TPHCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành và các tuyến đường hướng về Long Thành.

Nhiều biển báo chỉ hướng đến sân bay Long Thành sẵn sàng được lắp đặt. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đặc biệt, việc hoàn thiện tuyến Vành đai 3 được đặt trong tổng thể các dự án giao thông đang được TP Đồng Nai đẩy nhanh nhằm phục vụ kết nối sân bay Long Thành. Cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 khi được đưa vào khai thác đồng bộ sẽ hình thành thêm hướng kết nối giữa khu vực phía Tây Nam với Nhơn Trạch, Long Thành và các đầu mối giao thông quan trọng của Đồng Nai.

Công nhân các nhà thầu đội nắng thi công lắp đặt rào chắn đường Vành đai 3 qua Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đường song hành 2 bên dự án cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: PHÚ NGÂN

Trong bối cảnh sân bay Long Thành giai đoạn 1 được định hướng khai thác thương mại vào cuối năm 2026, việc hoàn thiện các tuyến đường kết nối đang được TP Đồng Nai xác định là nhiệm vụ cấp bách.

Vành đai 3 cùng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và các dự án giao thông khác sẽ góp phần hình thành mạng lưới kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics của khu vực Nhơn Trạch - Long Thành.

Đoạn cuối dự án Vành đai 3 nối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: PHÚ NGÂN

Với mục tiêu hoàn thành xây lắp vào cuối tháng 9-2026, những ngày còn lại đang là giai đoạn quyết định đối với Dự án thành phần 3. Việc các nhà thầu tiếp tục tăng cường nguồn lực, xử lý các hạng mục còn lại sẽ giúp đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ theo kế hoạch.