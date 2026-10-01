Đường Vành đai 3,5, nhiều đoạn thành nơi đổ trộm rác

Tuyến đường mới trở thành nơi đổ trộm rác

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội ngày 29-9, dọc một số đoạn tuyến Vành đai 3,5 qua địa bàn xã Hoài Đức và Sơn Đồng, nhất là tại những khu vực đất trống hoặc chưa hoàn thiện hạ tầng phụ trợ, xuất hiện các điểm tập kết rác tự phát.

Ghi nhận cho thấy, rác được đổ thành từng đống, gồm túi nilon, bao bì, đồ dùng sinh hoạt đã qua sử dụng và một số loại phế thải xây dựng. Có vị trí, rác được tập kết sát mép đường, tạo thành những mảng màu nhếch nhác trên nền cảnh quan đang được đầu tư đồng bộ.

Một số khu vực trên tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn qua xã Hoài Đức trở thành nơi đổ trộm rác thải. Ảnh: HL

Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường, đặc biệt khi rác sinh hoạt bị tồn đọng trong thời gian dài.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Hồng Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức xác nhận có tình trạng người dân đổ trộm rác, nhưng chưa thể xử lý dứt điểm vì tuyến đường hiện do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội quản lý.

Về trách nhiệm của địa phương, ông Phan Hồng Quang cho biết, thời gian qua, xã luôn xác định việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan trên các tuyến đường là một trong những nội dung cần được quan tâm thường xuyên. Cùng với công tác thu gom, vệ sinh môi trường, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, không đổ rác, phế thải tùy tiện.

Không để điểm nhỏ thành điểm nóng

Vành đai 3,5 là một trong những tuyến giao thông quan trọng của Hà Nội, có vai trò kết nối các khu vực đô thị phía Tây với hệ thống giao thông khung của thành phố. Việc đầu tư tuyến đường không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu đi lại mà còn góp phần tạo dựng diện mạo đô thị, mở ra không gian phát triển mới. Bởi vậy, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng, việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan dọc tuyến cũng cần được quan tâm.

Rác thải vất bừa bãi gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường.

Thực tế cho thấy, nếu những điểm đổ rác tự phát không được xử lý kịp thời, rác có thể tiếp tục phát sinh theo tâm lý “đã có người đổ thì mình đổ thêm”. Từ một vài túi rác ban đầu, khu vực có thể nhanh chóng trở thành điểm tập kết tự phát, gây khó khăn cho công tác vệ sinh môi trường về sau.

Để hạn chế tình trạng này, bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra, thu gom và xử lý các điểm phát sinh rác, lực lượng chức năng có thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không đổ rác, phế thải không đúng nơi quy định. Tại những vị trí thường xuyên phát sinh vi phạm, việc lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường chiếu sáng, camera giám sát hoặc tổ chức kiểm tra vào các khung giờ phù hợp cũng là những giải pháp cần được tính đến.

Quan trọng hơn, ý thức của mỗi người dân vẫn là yếu tố quyết định. Việc đưa rác đến đúng nơi tập kết, đổ đúng thời gian, không lợi dụng những khu vực vắng người để bỏ rác không chỉ là chấp hành quy định mà còn trực tiếp góp phần giữ gìn môi trường sống của chính cộng đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đường vành đai 3,5 đoạn tuyến từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 (đi qua các xã Hoài Đức, Sơn Đồng) có chiều dài 5,6km, quy mô mặt cắt ngang 60m, gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. Dự án do UBND huyện Hoài Đức (cũ) làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 12-6-2-26, UBND xã Hoài Đức đã tổ chức Hội nghị bàn giao mặt bằng thu hồi đất tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Quốc lộ 32 đến cầu Thượng Cát cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của UBND xã Hoài Đức, tổng diện tích đất phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã theo ranh giới quy hoạch là 40.903,5m². Trong đó, diện tích đất do UBND xã Hoài Đức trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là 15.529,1m², gồm 6.735,4m² đất nông nghiệp, 40,8m² đất cụm công nghiệp và 8.752,9m² đất công do địa phương quản lý. Phần diện tích còn lại thuộc địa phận quản lý của phường Tây Tựu và đất hành lang Quốc lộ 32.