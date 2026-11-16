Đường Vành đai 2,5 Nguyễn Trãi - Đầm Hồng tăng tốc về đích

Thành phố Huế hiện tiếp nhận 74 thông tin liên quan mộ liệt sĩ, với tổng số hài cốt được dự báo gần 1.000. Trong đó, thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể tại 6 địa phương đã được lực lượng chuyên trách khảo sát, xác minh, với số lượng dự kiến từ 646 đến 648 hài cốt.