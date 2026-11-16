Đường Vành đai 2,5 Nguyễn Trãi - Đầm Hồng tăng tốc về đích
Sau nhiều năm chờ đợi, ngày 10/10 vừa qua, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đã chính thức thông xe kỹ thuật. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Nam Thủ đô. Sau khi tuyến đường được đưa vào lưu thông, các đơn vị thi công đang tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu sớm đưa toàn bộ công trình vào khai thác đồng bộ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-vanh-dai-25-nguyen-trai-dam-hong-tang-toc-ve-dich-246261116155510653.htm