Đường Vành đai 2,5 đoạn Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng tăng tốc về đích
Đường Vành đai 2,5, đoạn từ Vũ Phạm Hàm đến Trần Duy Hưng đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác từ ngày 15/12 tới. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường được kỳ vọng sẽ mở thêm hướng lưu thông, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-vanh-dai-25-doan-vu-pham-ham-tran-duy-hung-tang-toc-ve-dich-246261126173548936.htm