Dương Văn Hoàng Quy giành HCB Olympic trẻ 2026: Dấu ấn lịch sử của bơi lội Việt Nam

Tối 6/11 (giờ Việt Nam), bơi lội Việt Nam đón nhận tin vui từ Olympic trẻ Dakar 2026 khi Dương Văn Hoàng Quy xuất sắc cán đích thứ hai ở chung kết 200m bướm nam, diễn ra tại Trung tâm thể thao dưới nước CTO Dakar Aquatic Centre.

Hoàng Quy cùng huấn luyện viên Võ Thái Nguyên.

Bước vào chung kết với sự góp mặt của 8 kình ngư, Hoàng Quy phải cạnh tranh với các đối thủ đến từ Ai Cập, Ấn Độ, Colombia, Brazil, Malta, Namibia và Jamaica. Tuy nhiên, vận động viên (VĐV) sinh năm 2009 của Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh thi đấu cùng khả năng phân phối sức hợp lý để tạo nên dấu ấn đáng nhớ trên đường đua xanh.

Ở 50m đầu tiên, Hoàng Quy đạt thành tích 26 giây 60, đứng thứ ba. Đến mốc 100m, kình ngư Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai với thời gian 57 giây 06. Anh tiếp tục duy trì thứ hạng ở mốc 150m (1 phút 28 giây 00), trước khi chạm đích với thành tích 2 phút 00 giây 32, qua đó giành HCB.

HCV thuộc về Zain Ali của Ai Cập với thành tích 1 phút 57 giây 88, nhanh hơn Hoàng Quy 2 giây 44. Trong khi đó, Tirthank Pegu của Ấn Độ giành HCĐ với thời gian 2 phút 01 giây 25, chậm hơn đại diện Việt Nam 0 giây 93.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nicolas Kokidko (Colombia, 2 phút 02 giây 48), Luiz Daniel Costa Moura (Brazil, 2 phút 04 giây 33), Samuel Camilleri (Malta, 2 phút 10 giây 15), Lorenzo Esterhuizen (Namibia, 2 phút 10 giây 17) và Matthew Kennedy (Jamaica, 2 phút 11 giây 92).

Đáng chú ý, Hoàng Quy đã cải thiện đáng kể thành tích so với vòng loại, từ 2 phút 05 giây 61 xuống còn 2 phút 00 giây 32 ở chung kết, rút ngắn tới 5 giây 29. Điều này cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn cũng như khả năng phát huy phong độ của kình ngư trẻ Việt Nam ở thời điểm quan trọng.

Tấm HCB của Hoàng Quy càng trở nên ý nghĩa khi được giành ở nội dung thi đấu cuối cùng của môn bơi tại Olympic trẻ Dakar 2026. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của bơi lội Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay, ghi nhận bước tiến đáng khích lệ của lực lượng VĐV trẻ trên đấu trường quốc tế.

Với thành tích của Dương Văn Hoàng Quy, đoàn thể thao Việt Nam đã có 2 HCB tại Olympic trẻ Dakar 2026. Trước đó, ngày 3/11, võ sĩ wushu Nguyễn Khắc Lê Hoàng là người mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam khi giành HCB nội dung thái cực quyền tổng hợp nam với tổng điểm 18,692, chỉ kém VĐV giành HCV Poon Hao Ran (Hong Kong, Trung Quốc) 0,028 điểm.

Hai tấm HCB đến từ wushu và bơi lội là những kết quả đáng ghi nhận của thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ Dakar 2026, nơi đoàn Việt Nam tham dự với 10 VĐV, tranh tài ở 7 môn thể thao.

Nếu như Nguyễn Khắc Lê Hoàng ghi dấu ấn bằng màn trình diễn kỹ thuật ở môn wushu, thì Dương Văn Hoàng Quy tiếp tục mang đến niềm vui bằng cuộc đua tốc độ và sức bền ở nội dung 200m bướm nam.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang chú trọng đầu tư cho lực lượng trẻ, những thành tích tại Dakar 2026 mang ý nghĩa khích lệ, đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển của các tài năng kế cận.

Ở tuổi 17, Hoàng Quy đã có một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Tấm HCB Olympic trẻ cùng thành tích 2 phút 00 giây 32 sẽ là động lực quan trọng để kình ngư sinh năm 2009 tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn, trước mắt là các giải đấu trẻ châu lục và quốc tế, xa hơn là những sân chơi lớn của bơi lội Việt Nam.

Kết quả chung kết 200m bướm nam Olympic trẻ Dakar 2026:

Zain Ali (Ai Cập) – 1:57.88 – HCV

Dương Văn Hoàng Quy (Việt Nam) – 2:00.32 – HCB

Tirthank Pegu (Ấn Độ) – 2:01.25 – HCĐ

Nicolas Kokidko (Colombia) – 2:02.48

Luiz Daniel Costa Moura (Brazil) – 2:04.33

Samuel Camilleri (Malta) – 2:10.15

Lorenzo Esterhuizen (Namibia) – 2:10.17

Matthew Kennedy (Jamaica) – 2:11.92

Thành tích huy chương của Việt Nam tại Olympic trẻ Dakar 2026 (tính đến sáng 7/11):

HCB: Nguyễn Khắc Lê Hoàng (wushu, thái cực quyền tổng hợp nam) – 18,692 điểm.

HCB: Dương Văn Hoàng Quy (bơi, 200m bướm nam) – 2 phút 00 giây 32.