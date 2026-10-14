Dương Tử Quỳnh trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Bentley

Bentley vừa bổ nhiệm diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Dương Tử Quỳnh làm đại sứ thương hiệu toàn cầu. Theo trang tin ô tô Malaysia paultan.org ngày 14/10/2026, nữ diễn viên gia nhập danh sách đại sứ của hãng cùng Priyanka Chopra Jonas.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 tại Ipoh, Malaysia, và bắt đầu sự nghiệp điện ảnh tại Hong Kong trong thập niên 1980. Bà được khán giả quốc tế biết đến qua nhiều bộ phim như Tomorrow Never Dies, Ngọa hổ tàng long, Hồi ức của một geisha, Crazy Rich Asians và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 tại Ipoh, Malaysia, và bắt đầu sự nghiệp điện ảnh tại Hong Kong trong thập niên 1980.

Năm 2023, Dương Tử Quỳnh giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong Everything Everywhere All at Once, trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên đoạt giải thưởng này. Thành công tại Hollywood giúp bà trở thành một trong những gương mặt châu Á có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh quốc tế.

Bên cạnh Dương Tử Quỳnh, Priyanka Chopra Jonas cũng góp mặt trong danh sách đại sứ thương hiệu toàn cầu của Bentley. Nữ diễn viên người Ấn Độ được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2000, trước khi phát triển sự nghiệp diễn xuất tại Bollywood và Hollywood.

Chopra tham gia nhiều bộ phim Ấn Độ, trong đó có Fashion và Barfi!, đồng thời tạo dấu ấn tại thị trường Mỹ với loạt phim truyền hình Quantico. Bà còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim và kinh doanh giải trí. Sự hiện diện của Chopra trong danh sách đại sứ giúp Bentley tiếp cận thêm khán giả quốc tế thông qua một gương mặt có sự nghiệp trải rộng giữa hai ngành công nghiệp điện ảnh lớn.

Ngoài các đại sứ thương hiệu, Bentley còn hợp tác với Mai Ikuzawa và Greg Williams trong vai trò giám đốc sáng tạo bên ngoài. Hai nhân vật này tham gia định hình cách thương hiệu thể hiện hình ảnh, kể chuyện và kết nối với công chúng thông qua các chiến dịch truyền thông.

Mai Ikuzawa hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng thương hiệu, đồng thời có mối liên hệ lâu năm với văn hóa ô tô. Bà là con gái của Tetsu Ikuzawa, tay đua nổi tiếng người Nhật Bản. Kinh nghiệm về thiết kế và hình ảnh thương hiệu là nền tảng để Ikuzawa tham gia phát triển cách Bentley thể hiện bản sắc của mình ngoài phạm vi sản phẩm ô tô.

Greg Williams là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn phim người Anh, từng làm việc trong lĩnh vực phóng sự ảnh trước khi phát triển sự nghiệp với ảnh chân dung người nổi tiếng, điện ảnh và thời trang. Ông được biết đến với phong cách ghi lại nhân vật trong những khoảnh khắc tự nhiên. Trong hợp tác với Bentley, Williams tham gia định hướng hình ảnh sáng tạo và thực hiện các bộ ảnh phục vụ hoạt động truyền thông của hãng. Ông cũng là người thực hiện bộ ảnh chân dung đen trắng của Dương Tử Quỳnh nhân dịp công bố vai trò đại sứ.

Việc kết hợp những gương mặt nổi tiếng trong điện ảnh với các chuyên gia thiết kế và nhiếp ảnh cho thấy Bentley đang sử dụng nhiều hình thức truyền thông để xây dựng hình ảnh thương hiệu. Bên cạnh sản phẩm và tay nghề chế tác, điện ảnh, nghệ thuật thị giác và văn hóa đại chúng trở thành những phương tiện giúp hãng tiếp cận các nhóm khách hàng trên thị trường quốc tế.