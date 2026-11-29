Ngày 28/11, Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo 2026 quy tụ đông đảo nghệ sĩ Trung Quốc và quốc tế tại Hong Kong. Trong số những gương mặt thu hút sự quan tâm có Dương Tử và Lưu Đào. Cả hai đều góp mặt trong danh sách khách mời của sự kiện, bên cạnh những cái tên như Bạch Lộc, Trương Bá Chi, Châu Đông Vũ, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Nhược Đồng.

Sự xuất hiện của hai diễn viên khiến khán giả nhớ đến Hoan Lạc Tụng, bộ phim truyền hình từng tạo được tiếng vang khi khai thác cuộc sống, tình yêu và những mối quan hệ của nhóm phụ nữ sống tại cùng một khu chung cư. Trong tác phẩm, Lưu Đào đảm nhận vai An Địch, nữ doanh nhân thông minh, độc lập và có phần lạnh lùng. Trong khi đó, Dương Tử hóa thân thành Khâu Oánh Oánh, cô gái trẻ có tính cách hồn nhiên, đôi lúc bốc đồng nhưng luôn chân thành trong các mối quan hệ.

Dương Tử và Lưu Đào cùng xuất hiện tại Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo 2026.

Dù có xuất phát điểm và tính cách trái ngược, các nhân vật trong phim dần hình thành sự gắn bó thông qua những biến cố trong cuộc sống. Tình bạn giữa An Địch và Khâu Oánh Oánh cũng là một phần tạo nên sức hút của câu chuyện. Bộ phim không chỉ xoay quanh chuyện tình cảm mà còn phản ánh những áp lực về công việc, gia đình, tài chính và lựa chọn cá nhân của phụ nữ hiện đại.

Ra mắt năm 2016, Hoan Lạc Tụng có sự tham gia của Lưu Đào, Dương Tử, Tưởng Hân, Vương Tử Văn và Kiều Hân. Tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn nhờ cách xây dựng năm nhân vật nữ với hoàn cảnh, tính cách và quan điểm sống riêng biệt. Thành công của bộ phim cũng góp phần đưa tên tuổi dàn diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau khoảng một thập kỷ, sự nghiệp của hai nữ diễn viên đều có những bước phát triển đáng chú ý. Lưu Đào tiếp tục duy trì hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình, đồng thời tham gia nhiều chương trình giải trí và sự kiện văn hóa. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hình tượng những người phụ nữ bản lĩnh, trưởng thành và có chiều sâu tâm lý.

Dương Tử cũng từng bước khẳng định vị trí trong nhóm diễn viên nữ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Từ những vai diễn trong phim tình cảm đến các dự án có màu sắc tâm lý và chính kịch, cô liên tục thử sức với nhiều hình tượng. Những tác phẩm như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật và Trường Tương Tư góp phần củng cố sức hút của nữ diễn viên.

Việc Dương Tử và Lưu Đào cùng xuất hiện tại một sự kiện vì thế không chỉ thu hút sự chú ý bởi hình ảnh hiện tại mà còn gợi lại một tác phẩm từng gắn bó với ký ức của nhiều khán giả. Dù mỗi người đã có con đường nghệ thuật riêng, dấu ấn từ Hoan Lạc Tụng vẫn là điểm kết nối đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai.