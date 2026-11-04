Đường từ đê Đáy đi cầu Mụ hết cảnh bụi bặm, lầy lội

Chiều 4-11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến trên 3.000 điểm cầu của các tỉnh, thành phố và kết nối đến xã, phường trong cả nước, với trên 7.000 đại biểu tham gia.