Dương Tử có bước ngoặt mới sau thành công tại Bạch Ngọc Lan

Dương Tử đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ khi liên tục đón nhận những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Mới đây, bộ phim Ngọc Lan Hoa Khai Quân Tái Lai do cô và Âu Hào đóng chính tiếp tục thu hút sự quan tâm sau khi tung trailer phiên bản tiếng Phổ thông vào ngày 11/11. Trước đó, tác phẩm cũng giới thiệu trailer sử dụng phương ngữ Thượng Hải, mang đến những hình dung đầu tiên về nhân vật mà nữ diễn viên đảm nhận.

Trong phim, Dương Tử hóa thân thành Đổng Trúc Quân, nữ doanh nhân nổi tiếng gắn liền với lịch sử Thượng Hải. Tác phẩm được xây dựng dựa trên cuộc đời của nhân vật có thật, tái hiện hành trình từ những năm tháng nhiều biến động đến khi từng bước gây dựng sự nghiệp bằng bản lĩnh và nghị lực. Đây là dạng vai đòi hỏi diễn viên thể hiện sự thay đổi về tâm lý, khí chất và trải nghiệm sống qua nhiều giai đoạn cuộc đời.

Nữ diễn viên thử sức với nhân vật có cuộc đời nhiều thăng trầm.

Việc lựa chọn một nhân vật có nguyên mẫu lịch sử cũng mở ra thử thách đáng kể đối với Dương Tử. Thay vì tiếp tục gắn bó với những hình tượng nữ chính quen thuộc của dòng phim tình cảm, cô phải thể hiện một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, trải qua nhiều thăng trầm và có dấu ấn riêng trong xã hội. Những đoạn giới thiệu ban đầu về tác phẩm, đặc biệt là hai phiên bản trailer với cách thể hiện ngôn ngữ riêng, càng khiến khán giả tò mò về màn hóa thân của nữ diễn viên.

Sự quan tâm dành cho dự án mới đến trong thời điểm Dương Tử vừa trải qua một năm nhiều thành tựu. Tháng 6/2026, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Bạch Ngọc Lan lần thứ 31 nhờ vai Bạch Cúc trong Sinh Mệnh Thụ. Đây được xem là cột mốc quan trọng đối với sự nghiệp của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Đến ngày 11/11, cô tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Thiên Sứ lần thứ 22 của Liên hoan Truyền hình Trung Mỹ, cũng nhờ vai diễn này.

Trước khi tạo dấu ấn với hình tượng nữ cảnh sát tuần tra vùng cao Bạch Cúc, Dương Tử từng ghi điểm qua nhiều dạng nhân vật. Từ Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đến Hà Duy Phương trong Quốc Sắc Phương Hoa, nữ diễn viên từng bước mở rộng phạm vi diễn xuất, không chỉ giới hạn ở những vai diễn ngôn tình hay cổ trang. Đặc biệt, nhân vật Bạch Cúc trong Sinh Mệnh Thụ đánh dấu sự chuyển hướng rõ nét sang dòng phim hiện thực, đòi hỏi chiều sâu tâm lý và khả năng thể hiện những giằng xé nội tâm.

Bên cạnh thành tích nghề nghiệp, ngày 6/11 vừa qua, Dương Tử cũng đón sinh nhật tuổi 34. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và bạn bè trong giới giải trí. Đáng chú ý, Lưu Đào gửi lời chúc với câu nói "Ngọc lan nở hoa, hương thơm có hẹn", khiến người hâm mộ liên tưởng đến giải thưởng Bạch Ngọc Lan mà Dương Tử vừa đạt được cũng như dự án phim mới của cô. Tình cảm giữa hai diễn viên vốn được duy trì từ sau lần hợp tác trong Hoan Lạc Tụng.

Dương Tử đón tuổi 34 với nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Sau 27 năm hoạt động nghệ thuật kể từ khi bước chân vào ngành giải trí lúc còn nhỏ, Dương Tử đã đi qua nhiều giai đoạn phát triển, từ diễn viên nhí được khán giả yêu mến đến ngôi sao truyền hình sở hữu những giải thưởng diễn xuất đáng chú ý. Việc liên tục lựa chọn những nhân vật có màu sắc riêng cho thấy cô đang nỗ lực làm mới bản thân, thay vì chỉ dựa vào thành công từ những hình tượng từng tạo tiếng vang.

Với Ngọc Lan Hoa Khai Quân Tái Lai, Dương Tử đứng trước cơ hội tiếp tục chứng minh khả năng hóa thân vào nhân vật có số phận và chiều sâu. Sau những thành tựu trong năm 2026, màn thể hiện Đổng Trúc Quân của nữ diễn viên đang là một trong những dự án được khán giả mong đợi trên màn ảnh Hoa ngữ.