Đường Trương Định ở phường Bảo An sụt lún sau mưa

Mưa kéo dài những ngày qua khiến nhiều đoạn trên đường Trương Định (phường Bảo An) bị sụt lún, lầy lội, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhiều đoạn trên đường Trương Định đang thi công bị sụt lún, lầy lội và đọng nước.

Theo ghi nhận, tuyến đường đang trong quá trình thi công nên mặt đường còn ngổn ngang, nhiều vị trí đất nền bị nhão, xuất hiện các rãnh sâu, hố sụt và đọng nước. Khi trời mưa, việc nhận biết những vị trí sụt lún càng khó khăn. Một số người dân vẫn cố gắng điều khiển phương tiện qua khu vực này dẫn đến xe bị sa lầy, mắc kẹt, ô tô bị lún bánh tại những đoạn nền đường yếu.

Một ô tô bị sa lầy tại đoạn đường Trương Định đang thi công.

Điều đáng nói, tại một số vị trí sụt lún, nguy hiểm trên tuyến đường chưa có biển báo, rào chắn hoặc phương án cảnh báo rõ ràng để người dân chủ động phòng tránh. Đặc biệt, vào ban đêm hoặc khi mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ xảy ra sự cố càng cao.

Để bảo đảm an toàn, người dân khi lưu thông qua đường Trương Định cần quan sát kỹ, hạn chế đi vào những đoạn ngập nước, nền đất yếu hoặc có dấu hiệu sụt lún; trường hợp không cần thiết nên lựa chọn tuyến đường khác. Người dân cũng kiến nghị đơn vị thi công và cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khắc phục những vị trí sụt lún. Đồng thời, bố trí biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trong thời điểm thời tiết còn mưa, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.