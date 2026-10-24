Đường Trương Định: Nguy hiểm từ những nắp hố ga dày đặc

Gần 10 nắp cống, hố ga kỹ thuật nằm san sát, chiếm phần lớn diện tích lòng đường tại nút giao Trương Định - Nguyễn An Ninh.

Khảo sát thực tế của phóng viên Báo Hànộimới dọc tuyến đường Trương Định cho thấy, các công trình ngầm được bố trí nhiều trên toàn tuyến. Đáng chú ý, tại khu vực nút giao Trương Định - Nguyễn An Ninh, chỉ chưa đầy 20m mà có khoảng 10 nắp cống lớn, nhỏ nằm rải rác từ mép vỉa hè đến lòng đường. Mật độ dày đặc này xuất phát từ việc nhiều đơn vị hạ tầng cùng khai thác công trình ngầm trên một đoạn tuyến hẹp.

Nhiều nắp công trình ngầm trên tuyến đường trồi sụt, nứt vỡ xung quanh.

Quan sát trên mặt đường, dễ dàng nhận thấy sự đan xen giữa nắp hố ga thoát nước, nắp bể cáp viễn thông và các tấm đan bê tông cốt thép. Được biết, nhiều đơn vị thi công ở nhiều thời điểm khác nhau nhưng việc hoàn trả mặt bằng thiếu đồng bộ đã tạo nên kết cấu mặt đường gồ ghề, lộn xộn.

Không chỉ tập trung với số lượng lớn, độ cao của nhiều nắp hố ga cũng không bằng phẳng so với mặt đường nhựa. Một số nắp ga nhô cao hơn bề mặt từ 3-5 cm tạo gờ sắc cạnh, trong khi nhiều nắp khác lại bị lún sâu thành hố trũng. Tại một số vị trí tiếp giáp giữa mép nắp bể cáp và nền đường, lớp bê tông nhựa đã bị nứt toác, vỡ vụn làm trơ khung sắt và đá dăm lởm chởm.

Các nắp hố ga kỹ thuật khác nhau về kết cấu và cao độ nằm kề sát nhau

Theo phản ánh của bà Nguyễn Khánh Ngân, người dân sinh sống tại đường Trương Định, thực trạng nắp cống lồi lõm xuất hiện trên đường khiến người lưu thông luôn trong tình trạng bất an. “Đoạn đường này vốn hẹp lại có mật độ xe qua lại rất đông. Sáng nào đi làm qua đây cũng căng thẳng. Muốn tránh mấy cái nắp cống trồi sụt thì bắt buộc phải lạng tay lái sang làn bên cạnh, rất dễ va chạm với xe khác. Còn nếu đi thẳng thì xe sập mạnh xuống hố, tay lái yếu là loạng choạng ngã ngay”, bà Ngân chia sẻ.

Người tham gia giao thông buộc phải liên tục đánh lái, né tránh hàng loạt nắp hố ga nằm trên làn xe chạy

Tình trạng các nắp công trình ngầm bố trí thiếu đồng bộ, trồi sụt trên mặt đường Trương Định không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông, đề nghị các cơ quan chức năng cùng các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật ngầm sớm kiểm tra, rà soát hiện trạng, đồng thời có phương án cănp chỉnh, xử lý kỹ thuật để nâng cấp nắp hố ga, nắp bể cáp bằng phẳng với mặt đường.