Đường trung tâm kết nối 3 phường trước cuộc chỉnh trang 5.500 tỷ đồng

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao làm chủ đầu tư làm chủ đầu tư. Trong ảnh là điểm cuối dự án tại nút giao giữa đường Trương Đình Hợi và đường Tôn Thất Thuyết, phường Xóm Chiếu. Điểm đầu dự án nằm tại nút giao giữa đường số 1 theo quy hoạch với đường Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội.

Hướng tuyến đường Tôn Thất Thuyết. Đồ họa: Quỳnh Danh.

Trước đó, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết 490/2025 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ. Dự án có diện tích 170.333 m2, đi qua các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu. Tổng chiều dài dự án hơn 3,6 km. Trong đó đường Tôn Thất Thuyết hiện hữu sẽ được mở rộng lên 26 m với chiều dài hơn 3,4 km, bao gồm xây dựng mới một cây cầu qua rạch Nguyễn Kiệu.

Đường Tôn Thất Thuyết hiện có chiều rộng khoảng 7 m, mặt đường khá hẹp, trong khi đây là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sinh sống tại khu vực.

Không gian lưu thông hạn chế khiến các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển, nhất là vào những thời điểm lưu lượng xe tăng cao.

Bên cạnh mặt đường nhỏ hẹp, đường Tôn Thất Thuyết còn đối mặt với tình trạng ngập nước khi mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao. Nước ngập ảnh hưởng đến việc lưu thông, khiến người dân đi lại khó khăn và làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cùng với việc nâng cấp mặt đường và xây dựng cầu, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hào kỹ thuật và các hạng mục hạ tầng khác phù hợp với cấp đường.

Một hạng mục quan trọng khác là xây dựng mới hệ thống kè bảo vệ bờ với tổng chiều dài gần 3,3 km. Hệ thống này gồm kè dọc bờ kênh Tẻ và kè bảo vệ bờ rạch Nguyễn Kiệu dọc đường quy hoạch số 1.

Không gian công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ cũng sẽ được hình thành, phục vụ mục tiêu chỉnh trang đô thị, cải thiện cảnh quan, môi trường và nâng cao chất lượng không gian công cộng trong khu vực.

Dự án còn được định hướng kết nối với đường Nguyễn Tất Thành, tuyến đường đang được nghiên cứu mở rộng trong giai đoạn 2026-2030, và dự án xây dựng cầu - đường Nguyễn Khoái thông qua hai nhánh cầu N3, N4.

Việc hoàn thiện tuyến đường được kỳ vọng góp phần nâng cao mật độ và tỷ lệ phát triển hạ tầng giao thông tại khu vực, từng bước hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ giữa các trục đường chính.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 5.500 tỷ đồng, nhóm A. Dự kiến đến năm 2027 dự án sẽ khởi công và thi công. Đến năm 2028 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác của cơ sở pháp lý, nội dung và kết quả thẩm định hồ sơ dự án; đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm tính khả thi, tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.